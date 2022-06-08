Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Эмбер Херд резко отреагировала на первое видео Джонни Деппа в TikTok

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 10:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-супруга Джонни Деппа никак не может успокоиться даже после своего фиаско в суде. Эмбер Херд настаивает, чтобы актера признали виновным в домашнем насилии
Эмбер Херд ответила на первое видео Джонни Деппа в TikTok
Эмбер Херд ответила на первое видео Джонни Деппа в TikTok / Фото: Getty Images

Не успел Джонни Депп создать аккаунт в TikTok, как на него подписались уже более 7,4 миллионов пользователей. Свое первое видео в соцсети актер посвятил своим преданным фанатам, которые поддерживали его во время судебных разбирательств с экс-женой Эмбер Херд.

@johnnydepp

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. Weve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD

Stranger – Love Joys
Реклама

Всем моим самым дорогим, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе шли по одной дороге. Мы вместе делали правильные вещи, потому что вам было не все равно. И теперь мы будем двигаться вперед все вместе. Вы, как всегда, мои работодатели, и я снова не могу выразить свою благодарность, кроме как просто сказать "спасибо". Так что, спасибо. С любовью и уважением, ДжД, – обратился к своей аудитории Депп.

Эмбер Херд тоже молчать не стала и резко высказалась в адрес бывшего супруга и его фанатов, сообщает People. По мнению актрисы, победа актера в суде лишает женщин, ставших жертвами домашнего насилия, права на справедливость.

Поскольку Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин движутся назад! Разочарование, которое я чувствую сегодня, не передать словами. Я убита горем, потому что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорционально большой власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин, – заявила Херд.

Также актриса заявила, что адвокаты Деппа заставили присяжных игнорировать существенные доказательства вины актера.

Это отбрасывает к тому времени, когда женщина, которая высказалась и высказала свое мнение, могла быть публично оскорблена и унижена. Это отбрасывает назад идею о том, что к насилию в отношении женщин нужно относиться серьезно, – высказалась Херд.

Ранее Джонни Депп прокомментировал семинедельный судебный процесс и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять