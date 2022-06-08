Эмбер Херд резко отреагировала на первое видео Джонни Деппа в TikTok

Экс-супруга Джонни Деппа никак не может успокоиться даже после своего фиаско в суде. Эмбер Херд настаивает, чтобы актера признали виновным в домашнем насилии

Эмбер Херд ответила на первое видео Джонни Деппа в TikTok / Фото: Getty Images

Не успел Джонни Депп создать аккаунт в TikTok, как на него подписались уже более 7,4 миллионов пользователей. Свое первое видео в соцсети актер посвятил своим преданным фанатам, которые поддерживали его во время судебных разбирательств с экс-женой Эмбер Херд.

@johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. Weve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD Stranger – Love Joys

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Всем моим самым дорогим, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе шли по одной дороге. Мы вместе делали правильные вещи, потому что вам было не все равно. И теперь мы будем двигаться вперед все вместе. Вы, как всегда, мои работодатели, и я снова не могу выразить свою благодарность, кроме как просто сказать "спасибо". Так что, спасибо. С любовью и уважением, ДжД, – обратился к своей аудитории Депп.

Эмбер Херд тоже молчать не стала и резко высказалась в адрес бывшего супруга и его фанатов, сообщает People. По мнению актрисы, победа актера в суде лишает женщин, ставших жертвами домашнего насилия, права на справедливость.

Поскольку Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин движутся назад! Разочарование, которое я чувствую сегодня, не передать словами. Я убита горем, потому что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорционально большой власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин, – заявила Херд.

Также актриса заявила, что адвокаты Деппа заставили присяжных игнорировать существенные доказательства вины актера.

Это отбрасывает к тому времени, когда женщина, которая высказалась и высказала свое мнение, могла быть публично оскорблена и унижена. Это отбрасывает назад идею о том, что к насилию в отношении женщин нужно относиться серьезно, – высказалась Херд.

Ранее Джонни Депп прокомментировал семинедельный судебный процесс и поблагодарил своих поклонников за поддержку.