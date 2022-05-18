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Эмбер Херд угрожала Джонни Деппу в любовном дневнике: "Хочу разорвать тебя на части"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 мая, 15:19
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Возникли очередные подробности скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Оказалось, актриса грозилась "разорвать" своего мужа
Эмбер Херд угрожала Джонни Деппу в любовном дневнике
Эмбер Херд угрожала Джонни Деппу в любовном дневнике / Фото: Getty Images

Судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд приковали внимание тысячей зрителей. Бывший супруги продолжают обвинять друг друга в издевательствах и домашнем насилии. А недавно Херд раскрыла подробности того, как Депп впервые ее ударил.

Однако делать выводы пока рано, ведь в деле появляются все новые и новые подробности и улики. Так на недавнем заседании адвокат Деппа предоставила суду "любовный дневник" пары, в нем экс-супруги писали другу другу романтические послания, пишет Daily Mail.

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На одной из страниц было весьма неоднозначное сообщение от Херд к Деппу. Актриса открыто угрожала мужу. та запись была сделана спустя несколько месяцев после того, как пара поженилась.

Настоящая любовь – это не просто безумие страсти или безопасность покоя. Она заключается в том, чтобы иметь и то, и другое. Я увидела в тебе истинную дружбу и уважения, но я все больше, чем когда-либо, хочу разорвать тебя на части, поглотить и насладиться вкусом, – написано в дневнике.

Скриншот – Daily Mail

Кроме того, в одной из записей Херд призналась своему тогда еще супругу в том, что может сойти с ума и сказала, что тоже бывает злой, как и Джонни.

Прости, что я могу сойти с ума. Мне жаль, что я причинила тебе боль. Как и ты, я могу стать злой, когда мне больно, – написала Херд незадолго до развода.

Ранее стало известно, что именно Эмбер Херд испражнилась на кровать Джонни Деппа ради шутки, хотя актриса продолжает отрицать это.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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