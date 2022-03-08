Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев: Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины

Голливудская актриса призывает поклонников со всего мира финансово помочь украинцам, пострадавшим в результате военных действий со стороны России

Энн Хэтэуэй поддержала Украину / Фото: Getty Images

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" следом за своим коллегами Софи Тернер и Хью Джекманом поддержала народ Украины.

В своем Instagram-аккаунте Энн опубликовала пост, в котором попросила всех неравнодушных внести пожертвование в один из фондов, помогающих украинцам.

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Как написала голливудская актриса, она также оказала финансовую помощь тем, кто пострадал в результате военных действий в Украине. Энн сделала пожертвование в фонды "Красного Креста Украины", UNICEF и Save the Children.

Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях (везде, где вы можете). Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины, – написала Хэтэуэй.

Мы безгранично благодарны Энн Хэтэуэй за ее позицию и поддержку!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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