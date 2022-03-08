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Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев: Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 17:28
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Голливудская актриса призывает поклонников со всего мира финансово помочь украинцам, пострадавшим в результате военных действий со стороны России
Энн Хэтэуэй поддержала Украину
Энн Хэтэуэй поддержала Украину / Фото: Getty Images

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" следом за своим коллегами Софи Тернер и Хью Джекманом поддержала народ Украины.

В своем Instagram-аккаунте Энн опубликовала пост, в котором попросила всех неравнодушных внести пожертвование в один из фондов, помогающих украинцам.

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Как написала голливудская актриса, она также оказала финансовую помощь тем, кто пострадал в результате военных действий в Украине. Энн сделала пожертвование в фонды "Красного Креста Украины", UNICEF и Save the Children.

Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях (везде, где вы можете). Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины, – написала Хэтэуэй.

Мы безгранично благодарны Энн Хэтэуэй за ее позицию и поддержку!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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