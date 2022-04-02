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Еще у одного фляга свистит: Петросян публикует нелепые мемы, намекающие на его деменцию

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 15:09
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Давно не смешной 76-летний Петросян оказался в центре внимания из-за попыток получить порцию хайпа
Комик из прошлого оскандалился
Комик из прошлого оскандалился / Фото: открытые источники

Евгений Петросян решил пошутить, но только выдал, что у него давно не все в порядке с когнитивными способностями, иначе как можно объяснить, что поживший на свете человек поддерживает Путина.

На своей странице в инстаграм 76-летний Петросян, переставший быть смешным еще лет 30 назад, опубликовал "мем", который не укладывается в голове здорового человека.

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Как сейчас, в момент, когда Россия уже больше 30 дней бомбит мирные города и убивает детей в Украине, можно восхищаться человеком, отдающим преступные приказы?!

скриншот из инстаграм Петросяна

Но чего еще можно ждать от комика, который летом 2017 года посещал временно оккупированный Крым, нарушив государственную границу Украины. Также он во время гастролей по оккупированным территориям Украины неоднократно публиковал в соцсетях фотографии и комментарии, направленные на поддержку оккупации Крыма и уничтожение украинской государственности.

Даже те, кто когда-то уважал Петросяна, давно его для себя похоронили, как и его юмор, где-то за плинтусом.

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Евгений Петросян

К слову, на днях Регина Тодоренко оправдалась за свое молчание о войне в Украине.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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