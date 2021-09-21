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Эшли Грэм разразилась смехом, когда узнала, что беременна двойней: трогательное видео

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 12:05
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Модель беременна во второй раз, но детей у нее будет трое. Эшли показала на видео, как узнала о двойне и как отреагировала на пол детей
Эшли Грэм беременна двойней
Эшли Грэм беременна двойней / Фото: instagram.com/ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой в январе 2020-го. Она родила сына. Теперь 33-летняя звезда беременна во второй раз и у нее будет двойня.

Более того, Эшли уже знает пол малышей – это мальчики. Модель опубликовала в Instagram видео, снятое во время УЗИ и показала, как они с мужем отреагировали, осознав, что у них будет еще двое сыновей.

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Это двойня? Это мальчики? У нас будет трое сыновей? Что? – вопит счастливая Эшли.

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Ее супруг ответил на это не менее забавным "Ты что, шутишь?",но оба не скрывали своего счастья от такой приятной новости.

Эшли Грэм вышла за Джастина Эрвина в 2010 году, спустя год после знакомства. Через десять лет у пары родился первенец – сына назвали Айзек.

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Эшли не стесняется своего тела и постоянно публикует в соцсети фото в белье, демонстрируя растяжки и складки на коже. Она также является сторонницей движения "Health at Every Size".

Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Как звезды относятся к бодипозитиву, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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