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Это конец! Эмбер Херд уволила свою пиар-команду после показаний Джонни Деппа

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 16:23
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За несколько дней до новых показаний актриса решила сменить пиарщиков и все из-за "неприятных заголовков о себе в СМИ"
Эмбер Херд распустила своих пиарщиков
Эмбер Херд распустила своих пиарщиков / Фото: Getty Images

Эмбер Херд и Джонни Депп не смогли мирно развестись и вот уже несколько лет они выясняют отношения в суде. Актриса публично заявляет, что звезда "Пиратов Карибского моря" зверски ее бил, ревновал и даже насиловал. В свою очередь, Депп утверждает, что никогда не поднимал руку на бывшую жену.

Отметим, что жизнь актера перевернулась с ног на голову в 2018 году, когда Эмбер опубликовала статью в прессе, в которой рассказала о домашнем насилии со стороны мужа. После развода с Херд и ее громких заявлений Депп долго молчал. Однако наконец-то он решился выступить с иском о клевете. Эмбер, в свою очередь, подала встречный иск. Таким образом, теперь у экс-супругов новая судебная борьба.

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Как пишет New York Post , уже на этой неделе актриса должна дать свои показания по делу о клевете со стороны экс-мужа. Однако она решила подстраховаться и уволить свою PR-команду.

Внезапная смена пиар-менеджеров произошла после нескольких жестоких дней показаний в суде свидетелей Деппа и настроения поклонников, которые обернулись против Херд.

36-летняя актриса возмущена освещением своей судебной стычки с Джонни Деппом в СМИ и считает, что ее версию событий освещают неправильно и неэффективно. Обвиняет актриса в этом своих менеджеров в связях с общественностью.

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В результате Эмбер обратилась за пиар-услугами к новым экспертам из агентства Shane Communications, ранее работавшим против Деппа на стороне его бывшего бизнес-менеджера.

Это безумие – менять команду в разгар подобного судебного процесса только потому, что вам не нравятся заголовки. После многих лет рассмотрения вы не можете просто изменить общественное мнение через три недели, – поделился инсайдер для СМИ.

Эксперты сообщают, что новых пиарщиков Херд впереди ждет тяжелое сражение.

Отметим, что с апреля Джонни Депп в своих показаниях утверждает, что сам стал жертвой домашнего насилия.

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Кроме того, актер делится шокирующими подробностями жизни с Эмбер. К примеру, его экс-жена якобы опорожнилась на их кровать после того, как он решил с ней разойтись.

После откровений Деппа фаны начали отворачиваться от Херд и вставать в защиту актера.

Кстати, раньше в СМИ писали, что Эмбер всегда была против камер в суде, но на этом настояла команда Деппа.

Более того, недавно судебный психолог Шеннон Карри, присутствующая на заседаниях Деппа и Херд, обнаружила у актрисы два психологических расстройства .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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