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Это любовь: Виктория Бекхэм очень романтично поздравила мужа с днем рождения

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 22:52
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Знаменитая пара в очередной раз доказывает, что настоящая любовь существует
Сегодня знаменитому футболисту исполняется 47 лет
Сегодня знаменитому футболисту исполняется 47 лет / Фото: instagram.com/davidbeckham, instagram.com/victoriabeckham

2 мая исполнилось 47 лет Дэвиду Бекхэму, знаменитому футболисту, бизнесмену, одному из самых стильных людей мира и человеку с большим сердцем, ведь он с семьей поддерживает Украину в момент военного нападения России. И сегодня он принимает поздравления от огромной армии поклонников по всему миру, а также от родных людей.

На своей странице в InstagramВиктория Бекхэм опубликовала ряд душевных фото, поздравив супруга с днем рождения.

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Я так тебя люблю, @davidbeckham, ты самый невероятный муж, о котором можно только мечтать, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Ты мое все, я тебя очень люблю, с днём рождения!

- подписала романтические снимки с именинником экс-"перчинка".

Поклонники в Сети восхищаются, как этой знаменитой паре, несмотря на многочисленные слухи о расставании, удалось пронести любовь через 20 лет жизни. Для миллионов людей – они живой пример того, что настоящая любовь существует. А плод этих чувств – четверо детей, для которых Дэвид Бекхэм, по словам Вики, идеальный отец.

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Нам только остается присоединиться к самым искренним поздравлениям!

Также не пропустите, что Дэвид и Виктория подарили сыну на свадьбу.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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