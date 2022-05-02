Это любовь: Виктория Бекхэм очень романтично поздравила мужа с днем рождения

2 мая исполнилось 47 лет Дэвиду Бекхэму, знаменитому футболисту, бизнесмену, одному из самых стильных людей мира и человеку с большим сердцем, ведь он с семьей поддерживает Украину в момент военного нападения России. И сегодня он принимает поздравления от огромной армии поклонников по всему миру, а также от родных людей.
На своей странице в InstagramВиктория Бекхэм опубликовала ряд душевных фото, поздравив супруга с днем рождения.
Я так тебя люблю, @davidbeckham, ты самый невероятный муж, о котором можно только мечтать, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Ты мое все, я тебя очень люблю, с днём рождения!
- подписала романтические снимки с именинником экс-"перчинка".
Далее по теме
Поклонники в Сети восхищаются, как этой знаменитой паре, несмотря на многочисленные слухи о расставании, удалось пронести любовь через 20 лет жизни. Для миллионов людей – они живой пример того, что настоящая любовь существует. А плод этих чувств – четверо детей, для которых Дэвид Бекхэм, по словам Вики, идеальный отец.
Нам только остается присоединиться к самым искренним поздравлениям!
Также не пропустите, что Дэвид и Виктория подарили сыну на свадьбу.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»