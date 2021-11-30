Это оскорбление наследия: в семье Гуччи возмущены фильмом "Дом Gucci"

С самого начала создания фильм "Дом Гуччи" имел множество противников и скептиков. Спустя несколько лет споров, проб и ошибок Ридли Скотт все же выпускает картину и нарывается на скандал

Фильм "Дом Гуччи" вызвал много скандалов / Фото: Getty Images

История дома Гуччи, воплощенная Ридли Скоттом на экраны, стала самым ожидаемым фильмом в мире моды. В главных ролях снялись самые востребованные звезды американского шоу-бизнеса, в стильных образах под стать своим героям они появились на премьере фильма.

Однако, не все остались довольны таким изложением событий из жизни модного дома. В семье Гуччи возмущены тем, как показали Альдо Гуччи, который руководил модным домом с 1953 до 1986 года, и других членов династии, пишет Variety. По словам наследников, создатели фильма даже не посоветовались с ними во время написания сценария и показали Гуччи головорезами и невежами. Также Гуччи уверенны, что фильме показано много деталей, которые не имеют ничего общего с действительностью.

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Это крайне болезненно с человеческой точки зрения и является оскорблением наследия, на котором сегодня построен бренд, – заявили наследники модного дома.

Кроме того, представителей модной династии возмутило то, что в фильме Патриция Реджани, образ которой воплотила Леди Гага, изображена жертвой в жестоком мире мужчин. В Семье Гуччи готовы предоставить доказательства того, что в 80-х в дизайнерской компании женщины не просто получали место работы, но и занимали серьезные руководящие должности.

Гуччи – это семья, которая живет в честь работы своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы ее беспокоили, чтобы снимали фильм, который не соответствует действительности и который не отдает должное его главным героям, – заявили в семье модного дома.

Стоит отметить, что несмотря на свое недовольство и негативное отношение к фильму, в семье Гуччи решили пока не предпринимать никаких юридических санкций против Scott Free Shingle и Universal.

О чем фильм "Дом Гуччи"?

В основе фильма "Дом Гуччи" лежит книга Сары Гэй Форден, которая рассказывает скандальную историю модной династии. Кинолента расскажет сенсационном убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году, к которому оказалась причастна бывшая его бывшая жена Патриция Реджани. Но перед этим зрителям предстоит узнать непростую историю семейных взаимоотношений и обратную сторону гламурной жизни модного дома.

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