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Это осталось "за кадром": как участницы Мисс Вселенная 2021 готовятся к финалу

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 14:00
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Скоро выберут самую красивую девушку мира среди конкурсанток из десятков стран. Давайте посмотрим, как же красотки готовятся к финалу конкурса
Как участницы "Мисс Вселенная 2021" готовятся к финалу.
Как участницы "Мисс Вселенная 2021" готовятся к финалу. / Фото: instagram.com/neplyah/, luisimateran, lalela_mswane

Уже 12 декабря в израильском городе Эйлат пройдет международный конкурс красоты – "Мисс Вселенная 2021". Представлять Украину будет участница шоу "Холостяк" Анна Неплях. Девушка уже прилетела на конкурс и привезла национальный костюм под названием "Вышитый код Украины".

Напомним, что в 2020 году главный бьюти-обзор мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Даже в этом году от участия в конкурсе отказалось сразу несколько стран, где все еще наблюдается напряженная ситуация.

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Впрочем, "Мисс Вселенная" вернулась после годового перерыва и "Сегодня" предлагают вам посмотреть, что делают претендентки накануне одного из важнейших дней в их жизни.

Украина – Анна Неплях

27-летняя красавица, которая призналась, что мечтает стать многодетной мамой, сейчас ведет активную подготовку к международному конкурсу. Девушка поделилась со своими фолловерами фото из пляжной йоги в Эйлате.

Фото: insragram/neplyah

Кроме того, девушка познает местные традиции и культуру. В частности, Аня посетила поселение бедуинов в Израиле. Кстати, она надела рубашку с украинским орнаментом и даже пыталась готовить местные блюда.

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Фото: insragram/neplyah

Также Неплях похвасталась эстетическими кадрами из Национального парка "Кейсария", часть которого, по словам Ани, "находится под водой, где есть пляж с множеством развлечений на любой вкус".

Фото: insragram/neplyah

Что ж, пожелаем нашей представительнице вдохновения и победы. А пока продолжим наше путешествие по соцсетям других конкурсантов, и узнаем, чем они занимаются.

Венесуэла – Луиза Матеран

Отметим, что некоторые критики считают, больше всего шансов именно у участницы из Венесуэлы. Однако, так ли это – узнаем совсем скоро.

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Девушка также делится со своими болельщиками фотографиями из Израиля. На кадрах она появляется в ярких лугах и с привлекательным мейком. Так, девушка показала свой образ накануне собеседования с жюри – стильный белый костюм и длинные сапожки на шпильке.

Фото: insragram/luisimateran

Еще Луиза запостила фото на фоне невероятного вида на море, подписав: "День йоги на пляже Декель". Она отметила, что сейчас у конкурсанток тщательно проходят репетиции, так как остались считанные дни до важного мероприятия.

Фото: insragram/luisimateran

Испания – Сара Лоиназ

Девушка опубликовала фото с другими претендентками на титул, которые готовятся к 12 декабря: "Открываем себе больше про Эйлат с моими прекрасными сестрами мисс Вселенная".

Фото: insragram/sarahloinazm

Еще испанская представительница показала свой первый день в Израиле. Она отметила, что ей понравились город и особенно местная еда. Также она посоветовала фолловерам "убежать к солнцу и посетить Эйлат".

Фото: insragram/sarahloinazm

Южная Африка – Лалела Лали

Южноафриканская красавица рассказала, что конкурсантки посетили одно светское мероприятие в Эйлате, где "дам угощали безалкогольными коктейлями у бассейна". Лалела поделилась, что она сыграла в тот день царицу Савскую.

Фото: insragram/lalela_mswane

Еще по словам Лали, девушки провели одно утро релакса на Коралловом пляже. По ее словам, это был очень необходимый отдых.

Фото: insragram/lalela_mswane

Таиланд – Анчиль Скотт-Кеммис

Анчиль поделилась с поклонниками, что она с девушками исследовала красивый пляжный заповедник Коралловый риф. Участница в шутку сообщила, что так и не смогла найти Немо или Дори.

Фото: insragram/annscottkemmis

Судя по этому фото, девушки также давали немало веселых и интересных интервью, которые скоро зрители смогут увидеть.

Фото: insragram/annscottkemmis

Что ж, судя по фото нескольких участниц можно сказать, что все девушки активного готовятся к "Мисс Вселенная 2021", о чем и рассказывают в Сети. Уже скоро мы узнаем, кто станет самой красивой леди планеты.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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