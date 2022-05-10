Это полное дно! Наташа Королева плясала с Тарзаном в советских костюмах на 9 мая

Пока российские солдаты цинично стреляют в невинных людей в Украине, экс-киянка Наташа Королева спокойно веселится в Москве

Наташа Королева показала, как отмечала 9 мая на России

После начала полномасштабной войны Королева решила "залечь на дно" и не озвучивать свою позицию. В то же время ее муж-рашист Сергей Глушко делал скандальные пропагандистские заявления, поддерживая зверства путинских оккупантов в Украине.

Недавно Королева с Тарзаном выступали на мероприятии, организованным фондом поклонника "русского мира" Львом Лещенко. А 9 мая парочка решила "во всей красе" отплясать День победы на Москве.

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В Instastories Наташа выложила серию видео, снятых на одной из московских тусовок. В кадре певица украинского происхождения появилась в советской пилотке, пуховике в пол, брюках цвета хаки и ботинках на тракторной подошве.

Королева в пилотке и Тарзан в костюме из советского флага / Фото: Скриншот из видео

А вот ее муж-путинист нарядился в костюм ярко-красного цвета с орнаментом из серпа и молота.

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На видео супруги танцевали под советские военные песни и позировали с другими гостями мероприятия. Среди них был и юморист Владимир Винокур, которому недавно запретили въезд в Латвию.

Парочка с путинистом Владимиром Винокуром / Фото: Скриншот из видео

Но это не все. Также Наташа Королева приняла участие в концерте в Кремле. Артистка исполнила на сцене страны-агрессора известный вальс "Синий платочек".

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Разногласия в семье Королевой

В семье Наташи Королевой складывается интересная и скандальная ситуация. Сама певица замалчивает о войне, а ее муж продвигает пропаганду. Тем временем мама и сестра, живущие в США, активно поддерживают Украину и даже отписались от зятя-рашиста в соцсетях.

К слову, недавно Наташа Королева впервые за долгое время вспомнила об Украине . Правда, это сделала, поздравляя путиниста Филиппа Киркорова с днем рождения.