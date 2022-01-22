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Это точно Наташа? Располневшая Королева становится все больше похожей на свою маму (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 20:37
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Певица показала в Instagram страстные танцы в компании мужа и друзей в Майами
Наташа Королева ошеломила публику своим видом
Наташа Королева ошеломила публику своим видом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева и Сергей Глушко не перестают эпатировать публику. Недавно Тарзан взбудоражил фолловеров, появившись на фото в одних стрингах, а теперь отметилась его супруга.

Певица пришла на вечеринку в повседневной одежде и футболке с надписью "Жена вампира". Наташа отказалась от макияжа и смело снимала себя и постила селфи в Instagram.

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Наташа Королева появилась на вечеринке без макияжа
Наташа Королева появилась на вечеринке без макияжа / Фото: instagram.com/koroleva__star

И если на этом снимке с друзьями и мужем Королева выглядит хорошо, то на остальных фото и видео заметно, как артистка поправилась, а ее щеки стали пухлыми.

Как Наташа Королева выглядит в жизни без мейка
Как Наташа Королева выглядит в жизни без мейка / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Наташа все больше становится похожей на свою маму. Это заметили и ее подписчики, которые недавно под видео с Людмилой Порывай написали, что ее дочь вскоре будет выглядеть так же.

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  • "Это Наташа через 30 лет"
  • "Через 30? Через 20"
  • "Однозначно, тоже это сейчас заметила"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Напомним, что мама Наташи Королевой живет в Майами. Именно к ней в гости прилетела звездная дочь с любимым и друзьями. Подруга артистки опубликовала в Instagram домашнее фото Королевой.

Как Наташа Королева выглядит дома
Как Наташа Королева выглядит дома / Фото: instagram.com/yuliarydler

Недавно в соцсети обсуждали новую фотосессию Людмилы Порывай, для которой она надела обтягивающие лосины.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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