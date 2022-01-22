Это точно Наташа? Располневшая Королева становится все больше похожей на свою маму (фото)

Наташа Королева и Сергей Глушко не перестают эпатировать публику. Недавно Тарзан взбудоражил фолловеров, появившись на фото в одних стрингах, а теперь отметилась его супруга.
Певица пришла на вечеринку в повседневной одежде и футболке с надписью "Жена вампира". Наташа отказалась от макияжа и смело снимала себя и постила селфи в Instagram.
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И если на этом снимке с друзьями и мужем Королева выглядит хорошо, то на остальных фото и видео заметно, как артистка поправилась, а ее щеки стали пухлыми.
Наташа все больше становится похожей на свою маму. Это заметили и ее подписчики, которые недавно под видео с Людмилой Порывай написали, что ее дочь вскоре будет выглядеть так же.
- "Это Наташа через 30 лет"
- "Через 30? Через 20"
- "Однозначно, тоже это сейчас заметила"
Напомним, что мама Наташи Королевой живет в Майами. Именно к ней в гости прилетела звездная дочь с любимым и друзьями. Подруга артистки опубликовала в Instagram домашнее фото Королевой.
Недавно в соцсети обсуждали новую фотосессию Людмилы Порывай, для которой она надела обтягивающие лосины.