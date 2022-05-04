Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Евровидение 2022 еще не стартовало, а у зрителей уже есть ТОП-5 любимчиков – кто они? (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предлагаем вам ознакомиться с участниками песенного конкурса, о которых говорит весь мир
Показываем самые популярные выступления участников "Евровидения-2022"
Показываем самые популярные выступления участников "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Уже совсем скоро в итальянском городе Турин состоится одно из самых долгожданных музыкальных соревнований – "Евровидение 2022". 10 и 12 мая – полуфиналы и 14 мая – финал.

Сейчас 40 музыкантов со всего мира активно готовятся к конкурсу и ежедневно проводят репетиции, видео с которых появляются в Сети. Меломаны уже выбрали себе любимцев "Евровидения-2022" и всем сердцем болеют за них.

Реклама

Сайт "Сегодня" сделал подборку ТОП-5 популярных выступлений участников конкурса, которые уже смогли покорить слушателей! Предлагаем вам их послушать.

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербия)

Конкурсную песню 43-летняя артистка Ана Джури некоторые интерпретируют как критику сербской системы здравоохранения и сатиру на недостижимые стандарты красоты.

Реклама

Kalush Orchestra – Stefania(Украина)

Наша хип-хоп-группа будет исполнять трогательный сингл, посвященный матери солиста коллектива Олега Псюка Стефании. Кстати, представители Украины будут выступать в первом полуфинале.

Chanel – SloMo (Испания)

30-летняя певица будет покорять сцену "Евровидения" сексуальным треком. Интересно, что ее выступление поставил Кайл Ханагами, когда-то работавший с Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Мерайей Кэрри и другими артистами.

Реклама

Ochman – River (Польша)

Польско-американский певец Кристиан Охман поет на конкурсе композицию в оперном стиле. Отметим, что артист – внук известного польского тенора Веслава Охмана. У Кристиана есть двойное гражданство – Польши и США.

Sam Ryder – Space Man (Великобритания)

Сэм Райдер стал известен благодаря TikTok, где с весны 2020 года он делился своей музыкой. Сейчас Райдер – самый популярный артист в соцсети. Это привело его к подписанию контракта с Parlophone и руководящим агентством TaP Music. Он будет исполнять трек о верном космонавте.

Напомним, что Россию в этом году не допустили к "Евровидению" из-за нападения на Украину. Также граждане страны-агрессора не смогут проголосовать за своего фаворита.

Кстати, на днях стало известно, что результаты голосования от Украины на "Евровидении-2022" объявит солистка группы Gо_A.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять