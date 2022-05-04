Евровидение 2022 еще не стартовало, а у зрителей уже есть ТОП-5 любимчиков – кто они? (видео)

Предлагаем вам ознакомиться с участниками песенного конкурса, о которых говорит весь мир

Показываем самые популярные выступления участников "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Уже совсем скоро в итальянском городе Турин состоится одно из самых долгожданных музыкальных соревнований – "Евровидение 2022". 10 и 12 мая – полуфиналы и 14 мая – финал.

Сейчас 40 музыкантов со всего мира активно готовятся к конкурсу и ежедневно проводят репетиции, видео с которых появляются в Сети. Меломаны уже выбрали себе любимцев "Евровидения-2022" и всем сердцем болеют за них.

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Сайт "Сегодня" сделал подборку ТОП-5 популярных выступлений участников конкурса, которые уже смогли покорить слушателей! Предлагаем вам их послушать.

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербия)

Конкурсную песню 43-летняя артистка Ана Джури некоторые интерпретируют как критику сербской системы здравоохранения и сатиру на недостижимые стандарты красоты.

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Kalush Orchestra – Stefania(Украина)

Наша хип-хоп-группа будет исполнять трогательный сингл, посвященный матери солиста коллектива Олега Псюка Стефании. Кстати, представители Украины будут выступать в первом полуфинале.

Chanel – SloMo (Испания)

30-летняя певица будет покорять сцену "Евровидения" сексуальным треком. Интересно, что ее выступление поставил Кайл Ханагами, когда-то работавший с Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Мерайей Кэрри и другими артистами.

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Ochman – River (Польша)

Польско-американский певец Кристиан Охман поет на конкурсе композицию в оперном стиле. Отметим, что артист – внук известного польского тенора Веслава Охмана. У Кристиана есть двойное гражданство – Польши и США.

Sam Ryder – Space Man (Великобритания)

Сэм Райдер стал известен благодаря TikTok, где с весны 2020 года он делился своей музыкой. Сейчас Райдер – самый популярный артист в соцсети. Это привело его к подписанию контракта с Parlophone и руководящим агентством TaP Music. Он будет исполнять трек о верном космонавте.

Напомним, что Россию в этом году не допустили к "Евровидению" из-за нападения на Украину. Также граждане страны-агрессора не смогут проголосовать за своего фаворита.

Кстати, на днях стало известно, что результаты голосования от Украины на "Евровидении-2022" объявит солистка группы Gо_A.