Украина в финале Евровидения-2022! Какие страны стали финалистами вокального конкурса

В Турине завершился первый полуфинал главного вокального состязания Европы, за прямой трансляцией которого следили зрители из разных уголков мира.
Наконец-то подсчитаны все голоса и организаторы конкурса назвали имена претендентов на заветную статуэтку. Так, среди участников гранд-финала оказались:
- Kalush Orchestra – Stefania(Украина)
- Monika Liu – Sentimentai (Литва)
- Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
- S10 – De Diepte (Нидерланды)
- Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
- MARO – Saudade Saudade (Португалия)
- Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
- Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
- Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
- Rosa Linn – Snap (Армения)
Напомним, что в финале примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, принимающей Евровидение, а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.
Второй полуфинал, на котором будут оглашены остальные претенденты на победу состоится уже в четверг, 12 мая. А долгожданный гранд-финал песенного конкурса "Евровиедние-2022" пройдет в субботу, 14 мая.
Ранее солист украинского коллектива Kalush Orchestra признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса.
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