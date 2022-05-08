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Евровидение-2022: кто выступит в первом полуфинале (список)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 14:21
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Уже на следующей неделе стартует долгожданный международный конкурс "Евровидение" в Турине. Предлагаем вам ознакомиться с первыми полуфиналистами соревнования
Участники первого полуфинала "Евровидение-2022"
Участники первого полуфинала "Евровидение-2022" / Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Украины.

Кто выступит в первом полуфинале "Евровидения-2022" – читайте в материале сайта "Сегодня".

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Ronela Hajati – Секрет (Албания)

32-летняя певица Ронела Хаяти будет открывать конкурс – артистка выступит под номером 1.

Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия)

Рижская группа, в составе которой шесть музыкантов, выйдут на сцену вторыми.

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Monika Liu – Sentimentai (Литва)

34-летняя литовская исполнительница представит свою страну под номером 3.

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Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)

Четвертым в конкурсном списке идет музыкант из швейцарского Аппенцелля.

LPS – Disko (Словения)

Под номером 5 будет выступать подростковая поп-группа, в состав которой входят пятеро участников. Сюжет их песни рассказывает грустную и правдивую историю вокалиста группы Филиппа, которого бросила девочка на дискотеке.

Kalush Orchestra – Stefania(Украина)

Украинский хип-хоп коллектив с песней Stefania выступит под номером 6. Как мы знаем, композиция посвящена маме фронтмена группы Олега Псюка.

Intelligent Music Project – Intention (Болгария)

Болгарский коллектив, у которого есть уже большой опыт выступлений на концертах, выйдет на сцену под номером 7.



S10 – De Diepte (Нидерланды)

21-летняя нидерландская певица, прославившаяся как любимица голландской альт-поп-сцены, будет покорять сцену "Евровидения" под номером 8.

Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)

Коллектив, который существует с 1994 года и уже дважды участвовал на "Евровидении", будет выступать девятым.

MARO – Saudade Saudade (Португалия)

27-летняя певица из Лиссабона собирается представлять свою страну на конкурсе десятой.

Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия)

Артистка из Осиека будет выступать под номер 11.

REDDI – The Show (Дания)

Датско-шведский женский квартет собирается представлять свою страну на "Евровидении" под номер 12.

LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия)

Под 13-м номером на сцену выйдет австрийско-итальянский дуэт.

Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)

Сигга, Бета и Элин – это группа сестер, которые поют вместе, сколько себя помнят. Они вместе со своим братом будут представлять свою страну 14-ми.

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)

25-летняя греко-норвежская певица в первом полуфинале будет выступать под номером 15.

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)

16-м выйдет на сцену "галактический" коллектив из Норвегии.

Rosa Linn – Snap (Армения)

И последней – 17-й – в первом полуфинале "Евровидения-2022" выступит 21-летняя армянская вокалистка.

Раньше мы писали, где можно посмотреть "Евровидение-2022" в Украине и за рубежом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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