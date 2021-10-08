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Евровидение-2022 пройдет в Турине – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 октября, 11:45
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Эту информацию сообщило агентство ANSA, ссылаясь на свои источники
Стало известно место проведения "Евровидения-2022"
Стало известно место проведения "Евровидения-2022" / Фото: eurovisionworld.com

Как пишет ANSA, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время. Кроме Турина на проведение песенного конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, рок-группа Måneskinиз Италии стала победителем конкурса "Евровидение-2021".

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Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

К слову, итальянская группа уже в марте следующего года приедет в Киев с концертом. Между прочим билеты на концерт Måneskin раскупили за первые два часа после старта продажи. Организаторам пришлось открыть продажу дополнительной партии билетов.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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