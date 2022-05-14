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Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция финала конкурса

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 мая, 21:40
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Сегодня, 14 мая, в Турине пройдет финал конкурса "Евровидение 2022". Именно сегодня мы узнаем имя победителя. Украина выступит под номером 12 в первой части финала
Евровидение-2022: прямая трансляция финала
Евровидение-2022: прямая трансляция финала / Фото: Getty Images

Украинская группа Kalush Orchestra мощно выступила в первом полуфинале конкурса, после чего зал просто взорвался аплодисментами! Именно Украине букмекеры прогнозируют победу!

В финале конкурса выступят 25 участников. Отметим, что в первом полуфинале выступали 17 претендентов на победу, а во втором – 18. Из каждого полуфинала в финал прошло по 10 конкурсантов. Также в финале выступают страны Большой пятерки, которые основали "Евровидение" – Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Их представители не принимают участие в полуфиналах и автоматически выступают в гранд-финале.

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Сайт "Сегодня" будет вести прямую текстовую трансляцию конкурса – не пропустите все самые интересные подробности финала, старт – в 22:00 по киевскому времени. Кстати, фаны уже ждут, когда на сцену выйдут победители прошлого года - итальянская группа Måneskin.

21:38 Пока в Турине проходят последние приготовления к финалу, президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку Kalush Orchestra!

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"Евровидение-2022" – прямая трансляция финала
"Евровидение-2022" – прямая трансляция финала / Фото: Getty Images

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2022"

1. Чехия

2. Румыния

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3. Португалия

4. Финляндия

5. Швейцария

6. Франция

7. Норвегия

8. Армения

9. Италия

10. Испания

11. Нидерланды

12. Украина

13. Германия

14. Литва

15. Азербайджан

16. Бельгия

17. Греция

18. Исландия

19. Молдова

20. Швеция

21. Австралия

22. Великобритания

23. Польша

24. Сербия

25. Эстония

Как проголосовать за фаворита и сколько стоит смс?

Из Украины

Во время прямого эфира появится информация, когда можно отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

Напомним, что согласно правилам конкурса, голосовать за участников своего государства – нельзя.

Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.

Из других стран

В то же время украинцы могут голосовать за представителей Украины, если находятся в Европе и у них есть европейские номера телефонов.

Об условиях голосования из других европейских стран будет поставлено в известность во время прямых эфиров. Полный список стран и каналов трансляций можно найти по ссылке.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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