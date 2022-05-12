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Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала
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Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 мая, 22:33
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Сегодня, 12 мая, в Турине проходит второй полуфинал музыкального состязания, и мы готовы поделиться с вами всеми самыми интересными подробностями
"Евровидение-2022": прямая онлайн-трансляция второго полуфинала
"Евровидение-2022": прямая онлайн-трансляция второго полуфинала / Фото: eurovision.tv

18 участников сегодня выступят на сцене "Евровидения 2022" и только 10 пройдут в финал. Сайт "Сегодня" ведет прямую текстовую трансляцию конкурса. Поэтому оставайтесь на связи, чтобы узнать все самое интересное из второго полуфинала "Евровидения".

22:25 Грузинская группа Circus Mircus призывает всех любить друг друга, а не воевать...

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Скриншот: ВВС

22:23 Ой, кажется, представитель Азербайджана Надир Рустамли – еще один краш "Евровидения"?

Скриншот: ВВС

22:19 Сербию представила певица Konstrakta. Песня девушки имеет особый посыл – ее брат умер от того, что у него не было страхового полиса и он не получил медицинскую помощь. Певица пела о том, как важно абсолютно всем вовремя и бесплатно получать консультации медиков.

Скриншот: ВВС

22:14 Майкл Бен Давид представляет Израиль. Он грузинский еврей, предки которого эмигрировали из Украины!

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Скриншот: ВВС

22:10 Легендарная группа The Rasmus из Финляндии открывает второй полуфинал!

Скриншот: ВВС

22:07 Начался второй полуфинал "Евровидения". Напоминаем, что сегодня Украине не голосует!

Скриншот: ВВС

Отметим, что Украину выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал! Узнайте, как прошел первый полуфинал.

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Мы также писали, где смотреть "Евровидение" онлайн в Украине и за рубежом. Финал состоится 14 мая.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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