Евровидение 2022: в следующем году на конкурс вернутся две страны

Руководители "Евровидения 2022", которое пройдет в итальянском городе Турине, обнародовали на официальном сайтеполный список стран, которые будут принимать участие в конкурсе:
- Албания
- Австралия
- Армения
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Также организаторы "Евровидения 2022" добавили Армению и Черногорию в список стран-участниц музыкального конкурса. Обе страны не брали участие в "Евровидении" уже два года. Последний раз, в рамках конкурса, их песенные представители выходили на сцену в 2019 в Тель-Авиве.
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"Евровидение 2022" будет особенным, потому что зрители станут свидетелями 300-го выступления так называемой "Большой пятерки" – это общее исполнение песни артистов из Франции, Германии, Италии, Испании или Великобритании.
Мы так взволнованы, что у нас снова есть более 40 участников, которые будут соревноваться за легендарный трофей "Евровидения" в Турине в мае следующего года, – говорит руководитель конкурса Мартин Остердаль.
Также он поделился подробностями подготовительного процесса:
Команда из RAI усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс "Евровидение" будет грандиозным зрелищем, на которое рассчитывают почти 200 миллионов зрителей, – рассказал Остердаль.
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