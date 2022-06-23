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"Евровидение-2023" не состоится в Украине – окончательное решение EBU

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23 июня, 19:11
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Европейский вещательный союз решил не дожидаться осени. Организаторы дали Украине красный свет на проведение конкурса. Детали официального обращения в материале
"Евровидение-2023" не пройдет в Украине.
"Евровидение-2023" не пройдет в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после победы Kalush Orchestra в Турине, в Украине началась подготовка к проведению "Евровидения". Уже рассматривались некоторые города как локации для конкурса. Но Европейский вещательный союз заговорил о переносе "Евровидения" в Великобританию. Руслана Лыжичко напомнила европейцам о Мариуполе и Азовстале, и попросила дать стране шанс . Видимо, ее не услышали.

Фрагмент обращения Русланы Лыжичко в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

На официальном сайте EBU появилось заявление от организаторов конкурса. Вещатель дал понять: в первую очередь он думает о безопасности участников. Так что "Евровидение" в Украине отменяется.

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Продолжающийся конфликт в Украине не позволяет делегациям и участникам приезжать в страну. Мы также обратили внимание на комментарии генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, о том, что война в Украине "может продолжаться несколько лет" , – говорится в заявлении EBU.

Возможность провести Евровидение на границе с Польшей или другими странами организаторы также отвергли. По словам Европейского вещательного союза, эти локации не соответствуют техническим стандартам конкурса. То же касается и инфраструктуры.

EBU не видит возможности проведения "Евровидениея" в приграничной зоне.
EBU не видит возможности проведения "Евровидениея" в приграничной зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: украинцы заслуживают и могут провести "Евровидение-2023" .

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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