Филипп Киркоров оправдался за свои пляски на перевернутом кресте: это было важно для семьи

Артист боится, что его могут выгнать из российского шоубиза после скандального номера на юбилее

Киркоров попытался объяснить произошедшее на сцене во время его юбилея. / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Филипп Киркоров спровоцировал настоящий скандал из-за выступления на перевернутом кресте в Москве. Певца обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него даже написали заявление в Генпрокуратуру.

Филипп Бедросович насколько испугался хейта, что сразу же решил извиниться за свой неудачный номер. В Instagram певец попытался объяснить произошедшее на сцене.

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Не думал, что кого-то зацеплю, и уж тем более сознательно не планировал обидеть чьи-то чувства своим номером "Мария Магдалена", вошедшим в программу моего юбилея. С самого начала эта песня была посвящена моей маме. День ее ухода из жизни из-за трагической случайности совпадает с моим днем ​​рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня, моей семьи, отца и моих детей, – сказал Киркоров.

Филипп говорит, что не вкладывал в режиссуру ни одного зла или кощунственного намерения. По его словам, все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая не имеет целью оскорблять религию.

Для меня, как для верующего человека, очень важны и уважаемы религиозные святыни. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения, – покаялся певец.

Раньше мы писали о самых шокирующих выходках Филиппа Киркорова. В какие скандалы вляпывался одиозный поп-король – читайте в материале.