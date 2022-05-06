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Филипп Киркоров оправдался за свои пляски на перевернутом кресте: это было важно для семьи

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 16:06
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Артист боится, что его могут выгнать из российского шоубиза после скандального номера на юбилее
Киркоров попытался объяснить произошедшее на сцене во время его юбилея.
Киркоров попытался объяснить произошедшее на сцене во время его юбилея. / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Филипп Киркоров спровоцировал настоящий скандал из-за выступления на перевернутом кресте в Москве. Певца обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него даже написали заявление в Генпрокуратуру.

Филипп Бедросович насколько испугался хейта, что сразу же решил извиниться за свой неудачный номер. В Instagram певец попытался объяснить произошедшее на сцене.

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Не думал, что кого-то зацеплю, и уж тем более сознательно не планировал обидеть чьи-то чувства своим номером "Мария Магдалена", вошедшим в программу моего юбилея. С самого начала эта песня была посвящена моей маме. День ее ухода из жизни из-за трагической случайности совпадает с моим днем ​​рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня, моей семьи, отца и моих детей, – сказал Киркоров.

Филипп говорит, что не вкладывал в режиссуру ни одного зла или кощунственного намерения. По его словам, все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая не имеет целью оскорблять религию.

Для меня, как для верующего человека, очень важны и уважаемы религиозные святыни. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения, – покаялся певец.

Раньше мы писали о самых шокирующих выходках Филиппа Киркорова. В какие скандалы вляпывался одиозный поп-король – читайте в материале.

Анастасия Рогожинская
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