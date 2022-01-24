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Филипп Киркоров подсел на фотошоп: курьезные снимки артиста

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 11:56
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Король российской эстрады уже не молод, но всячески пытается скрыть свой возраст не только хайповыми песнями, но и чрезмерным использованием фоторедакторов
Филипп Киркоров перестарался с фотошопом
Филипп Киркоров перестарался с фотошопом / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров, который недавно поздравил с днем рождения украинскую певицу Олю Полякову, попался на злоупотреблении фотошопом.

54-летний певец старается всячески продлить свою молодость и показать поклонникам, что он на "одной волне" с молодежью.

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Фото – instagram.com/fkirkorov

Киркоров продолжает эпатировать публику необычными дуэтами с молодыми исполнителями, хайповыми треками и экстравагантными нарядами, в стиле короля эстрады. Но и подкорректировать морщины на лице певец тоже не забывает.

Фото – instagram.com/fkirkorov

Фанаты Киркорова давно заметили, что на фото исполнитель выглядит гораздо моложе своих лет.

Фото – instagram.com/fkirkorov

На одной из Instastorieas Филипп Бедросович и вовсе шокировал публику. Не заметить тонну фильтров в фотошопе было очень сложно.

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Фото – instagram.com/fkirkorov

Можно было бы поверить эликсир молодости и чипирование, как у Аллы Пугачевой, только выдают артиста многочисленные видео и фото от папарацци. На них все "замыленные" морщинки становятся явными. Например, так случилось во время отдыха певца в Дубае.

Фото – instagram.com/fkirkorov

Да и, если сравнить прошлые фото Киркорова, можно заметить, что раньше он почему-то выглядел старше.

Фото – instagram.com/fkirkorov

Не исключено, что российский король решил прибегнуть к пластической хирургии, как и многие звезды. Например, ранее мы писали о том, какие процедуры сделала себе Любовь Успенская.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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