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Филипп Киркоров требует от мировых политиков помочь освободить Виктора Медведчука

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 апреля, 22:02
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Артист поддержал телеведущую и супругу Виктора, Оксану Марченко, написав большое обращение к мировым лидерам в Instagram
Филипп Киркоров просит освободить Виктора Медведчука
Филипп Киркоров просит освободить Виктора Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

На своей странице в Instagram Филипп Киркоров опубликовал большое сообщение, в котором осудил украинские власти и потребовал отпустить кума Путина Виктора Медведчука, который был задержан СБУ 12 апреля.

Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?!

Скриншот: Instagram

Кроме этого, Киркоров написал, что "человек и человеческое отношение" для него – это "высшая и непоколебимая ценность, качество, требование", а "пытки, физические и моральные унижения – неприемлемы". При этом ранее Киркоров ни разу не высказывался о войне, которую РФ развязала в Украине.

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Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем – никогда! – пишет артист.

Напомним, что, народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал имущество Медведчука и его жены Марченко.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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