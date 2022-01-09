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"Филипп молодец": фигуристка рассказала о конфликте Киркорова с братьями Кличко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 января, 16:06
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То, что ссора между певцом и знаменитыми боксерами была – подтвердила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл
У Филиппа Киркорова случился конфликт с братьями Кличко
У Филиппа Киркорова случился конфликт с братьями Кличко / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/vitaliyklitschko

По словам Оксаны Баюл, которая близко знакома с Филиппом Киркоровым, несколько лет назад певец принимал участие в "Русском граммофоне" в Нью-Йорке. Там же, в популярном концертном зале Radio City Music Hall, были Виталий и Владимир Кличко. Об этом фигуристка вспомнила в Instagram.

Что именно произошло между Киркоровым и Кличко, и которым из них – спортсменка не уточнила, но, вероятно, речь о том, как Виталий приструнил поп-певца из-за его неуместных и резких комментариев во время концерта, где Филипп был ведущим.

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В подписи к совместному фото с Киркоровым Баюл привела цитату Юрия Нестеренко, который отрицал, что на том концерте в Radio City Music Hall присутствовали Кличко и что у них была стычка с Филиппом.

Скриншот: instagram.com/oksanabaiul

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Оксана Баюл – олимпийская чемпионка по фигурному катанию, двукратная чемпионка Украины. В 1994 году, после победы на олимпиаде, переехала в США. В 2010-м ненадолго вернулась в Украину, а в прошлом году отказалась от украинского гражданства в пользу гражданства США.

Сейчас Оксана Баюл работает над автобиографической книгой, в которой также планирует рассказать истории о своих звездных друзьях.

Ранее мы писали, что Филиппа Киркорова застали за поцелуем с известным ведущим (видео).

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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