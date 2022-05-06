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Филиппа Киркорова ждут на допросе в Генпрокуратуре после его сатанинских плясок на кресте

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 11:39
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Скандальный юбилей Киркорова прошел не без последствий
Филиппу Киркорову может грозить уголовное дело из-за его концерта
Филиппу Киркорову может грозить уголовное дело из-за его концерта / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/kirkorovteam

Во время своего выступления в Кремлевском дворце по случаю 55-летия Филипп Киркоров забрался на перекинутый крест, исполняя песню "Мария Магдалена". На России такая выходка певца возмутила многих верующих, которые уже требуют забрать у него звание народного артиста.

Более того, один из священников российской православной церкви обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Киркорова, сообщают росСМИ .

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Верующий назвал Филиппа "человеком-павлином, живущим в мире гламура и оторванным от реальности".

В то же время, эксперты уверяют, что так или иначе Киркорову придется отвечать перед законом.

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Проверка в отношении Филиппа Киркорова будет однозначно. Она обязательно проводится при наличии заявления. С высокой вероятностью Филиппа Киркорова будут опрашивать – уверяет звездный адвокат.

Впрочем, по мнению юриста, певец ничего криминального не сделал, поэтому возможное наказание для него – это административная ответственность, предусматривающая штраф от 14 до 22 тысяч гривен.

Адвокат уверяет, что сейчас наиболее неприятным моментом для Киркорова остается визит в прокуратуру, где его должны проверить.

Филиппа Бедросовича должны вызвать для предоставления объяснений пока как свидетеля. Затем, если есть состав преступления, возбуждается дело и начинаются допросы. В этом случае из свидетеля можно перейти в статус обвиняемого, – объяснил эксперт.

Если дело о "плясках на кресте" таки станет криминальным, то Киркорову может грозить до 1 года за решеткой или штраф до более 135 тысяч гривен (300 тысяч рублей).

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Напомним, на юбилее Киркорова также отрывалась и Наташа Королева , которая продолжает замалчивать войну на родине ради карьеры на России.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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