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Финалистка Евровидения-2022 из Литвы выкрикнула "Слава Украине!" на пресс-конференции

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 09:46
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После завершения полуфинала песенного конкурса литовская певица Monika Liu (Моника Лю) призвала весь мир поддерживать Украину
Представительница Литвы на "Евровидении" Monika Liu поддержала Украину.
Представительница Литвы на "Евровидении" Monika Liu поддержала Украину. / Фото: eurovision.tv, Скриншот из видео

В первом полуфинале "Евровидение-2022", где выступала также украинская группа Kalush Orchestra , многие еврофаны и участники соревнования поддержали нашу страну. Свою поддержку европейцы демонстрировали преимущественно с помощью сине-желтой символики на флагах и одежде.

Кроме этого, 34-летняя певица из Литвы Моника Лю, которая также прошла в гранд-финал, высказалась во время пресс-конференции о войне в Украине.

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Сперва участница конкурса шутила и радовалась тому, что еще выступит на сцене "Евровидения". Но в конце своей речи она призвала еврофанов и своих соперников поддерживать Украину.

Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать, что в Украине война. Поддерживайте, отправляйте средства. Деньги важны и внимание тоже! Пожайлуста! Слава Украине! Героям Слава! – высказалась Моника.

Также отметим, что во время оглашения результатов голосования "Евровидения" певица в кругу группы поддержки держала в руках маленький флаг Украины.

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Кстати, Моника Лю представляла свою страну под номером 3 с песней Sentimentai. Видео с ее выступления оставим в материале.

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Напомним, также представительницы Исландии – группа Systur поддержали нашу страну, выйдя на сцену с украинским флагом на руках.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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