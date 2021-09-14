Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Лучшие блогеры

Победители MTV VMA

Роман MELOVIN'a

Бритни помолвлена

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Фото дня: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целуются сквозь маски на Met Gala 2021

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 09:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пара все чаще радует поклонников совместными выходами. Недавно Джей Ло и Бен вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, а теперь пришли на ежегодный бал Met Gala
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целуются на Met Gala 2021
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целуются на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala, где селебритис демонстрируют шикарные наряды . Долгожданное событие впервые прошло после отмены в 2020 году из-за пандемии.

Нова-старая пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тоже пришли покрасоваться перед папарацци и публикой. Они не постеснялись продемонстрировать свою страсть и поцеловались через маски.

Реклама

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2021
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес для бала выбрала аутфит от Ralph Lauren. Это прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, меховая накидка и шляпа с широкими полями. Аффлек оделся более скромно – на нем классический черный смокинг.

Реклама

Накануне в Нью-Йорке прошла церемония награждения MTV Video Music Awards. На мероприятии появилась и Джей Ло, которая прибыла туда прямо с Венецианского кинофестиваля.

52-летняя актриса и певица надела эффектный ансамбль, состоящий из черного топа со шнуровкой британского дизайнера David Koma и мини-юбки с блестками. Звезда была в босоножках на шпильках, демонстрируя стройные ноги и шикарный пресс.

Дженнифер Лопес на красной дорожке MTV VMA-2021
Дженнифер Лопес на красной дорожке MTV VMA-2021 / Фото: Getty Images

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
MET GALA. 14 сентября
Чем будет удивлять бал Института костюма
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Все обсуждают
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Меган Фокс в «голом» платье Mugler на MTV VMA
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять