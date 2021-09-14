Фото дня: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целуются сквозь маски на Met Gala 2021

Пара все чаще радует поклонников совместными выходами. Недавно Джей Ло и Бен вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, а теперь пришли на ежегодный бал Met Gala

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целуются на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala, где селебритис демонстрируют шикарные наряды . Долгожданное событие впервые прошло после отмены в 2020 году из-за пандемии.

Нова-старая пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тоже пришли покрасоваться перед папарацци и публикой. Они не постеснялись продемонстрировать свою страсть и поцеловались через маски.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес для бала выбрала аутфит от Ralph Lauren. Это прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, меховая накидка и шляпа с широкими полями. Аффлек оделся более скромно – на нем классический черный смокинг.

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Накануне в Нью-Йорке прошла церемония награждения MTV Video Music Awards. На мероприятии появилась и Джей Ло, которая прибыла туда прямо с Венецианского кинофестиваля.

52-летняя актриса и певица надела эффектный ансамбль, состоящий из черного топа со шнуровкой британского дизайнера David Koma и мини-юбки с блестками. Звезда была в босоножках на шпильках, демонстрируя стройные ноги и шикарный пресс.

Дженнифер Лопес на красной дорожке MTV VMA-2021 / Фото: Getty Images

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