Фредди Меркьюри 75. Вспоминаем главные образы знаменитого певца (видео)

Лидеру группы Queen, которую из ныне живущих землян не слышал разве что глухой, сегодня исполняется 75 лет. Для многих поклонников Фредди Меркьюри, умерший в Лондоне в ноябре 1991-го, по прежнему живее всех живых. Музыкант жил за троих, не отказывая себе в удовольствиях, и ушел на пике славы и творческой формы. Порхающий по сцене, Меркьюри, наверное, и сам не мог представить себя морщинистым и седым. Давайте вспомним сегодня, каким он был в своих самых запоминающихся образах.
Скарамуш
Скарамуш – герой итальянской комедии масок дель-арте, обманщик и плут, стал самым заметным образом Фредди в семидесятых. Очевидно, двойственная природа самого Фредди привлекала его в этом герое-трикстере.
Имя Скарамуш, кроме прочего, упоминается в самой знаменитой песне Queen Bohemian Rhapsody – в которой, по мнению исследователей, певец завуалированно сознается в своей гомосексуальности.
Гей-икона
C конца семидесятых годов Западная Германия оказалась в фокусе внимания международной богемы. Центром притяжения стал Берлин, но Фредди Меркьюри в начале восьмидесятых обосновался в Мюнхене, где влился в местное гей-сообщество. Накануне, в 1980 году, он сменил образ – коротко постригся и отпустил усы, что привело к травле певца со стороны британской желтой прессы. А в гей-френдли Мюнхене его новый образ ни у кого не вызывал раздражения. Кстати, именно в этом образе Меркьюри дал свой самый знаменитый концерт на стадионе "Уэмбли" перед 75 тыс. зрителей – и каждый из них вспоминает это выступление Queen до сих пор.
Королева рока
Финальный выход Фредди в королевской накидке и с короной на голове – главный аттракцион концертов Queen восьмидесятых. (Свое последнее мировое турне группа совершила в 1986 году, когда Фредди, уже знавший о своей болезни, решил сосредоточиться на записи песен и отказаться от концертов.) Аккомпанементом звучит гимн Британской империи "Боже, храни королеву" в исполнении группы – дань кумиру юности Фредди Джимми Хендриксу, который начинал все свои концерты с гитарной интерпретации гимна США.
Фавн Нижинского и Бет Линч из "Улицы Коронации"
Шуточный клип, в котором музыканты выступили в образах героинь культового британского ситкома "Улица коронации" (не сходит с экранов с 1960 года и транслируется по сей день), вызвал скандал в США и был запрещен к показу на MTV. Зато на родине группы и сериала над роликом от души посмеялись: музыканты и правда выглядели в образах британских кумушек самоиронично и смешно.
Особенно комично смотрелся Фредди со своими "фирменными" усами. Википедия пишет, что певец выступил в образе Бетт Линч, хотя форма парика наводит на мысли, скорее, о Гейл Родуэлл (на фото). Кроме того, в клипе I Want To Break Free Меркьюри предстал в образе другого кумира своей юности – танцовщика Вацлава Нижинского.
Юный Фредди
Идея этого клипа принадлежала самому Фредди Меркьюри, и стоит отметить, что его юный образ получился наиболее удачным на фоне других музыкантов Queen. В одном из интервью певец, уже будучи тяжелобольным, признался в том, что такое сходство его "пугает".
Напомним, что 30 августа в возрасте 85 лет в больнице города Лусеа на севере Ямайки умер Ли Перри – легендарный музыкант и продюсер. Соболезнования его семье выразил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.