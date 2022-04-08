Фронтмен Massive Attack организовывает благотворительный концерт, чтобы помочь Украине

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack – Роберт Дель Ная, который также является художником, нарисовал афишу для будущего концерта в городе Бристоль.
Деньги от продажи билетов пойдут в фонд War Child – организации, оказывающей помощь пострадавшим от войны в Украине.
В концерте примет участие известный британский коллектив Portishead. Группа не выступала с 2015 года, сообщает Рitchfork.
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Мы очень рады возможности поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии, — заявили участники Portishead.
Известно, что 1200 билетов на благотворительный концерт разыграют, а каждый участник лотереи получит доступ к прямой трансляции.
Кроме Portishead, на шестичасовом концерте сыграют IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs и Wilderman.
По ссылке можно получить доступ к трансляции шоу через донат.
Вчера легендарная британская группа Pink Floyd выпустила песню "Hey Hey Rise Up", записанную с Андреем Хлывнюком. Средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
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