Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Фронтмен Massive Attack организовывает благотворительный концерт, чтобы помочь Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Состоится концерт в британском Бристоле 2 мая
Британская группа Portishead впервые за семь лет соберется вместе на благотворительном концерте в поддержку Украины
Британская группа Portishead впервые за семь лет соберется вместе на благотворительном концерте в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/portisheadofficial

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack – Роберт Дель Ная, который также является художником, нарисовал афишу для будущего концерта в городе Бристоль.

Деньги от продажи билетов пойдут в фонд War Child – организации, оказывающей помощь пострадавшим от войны в Украине.

Реклама

В концерте примет участие известный британский коллектив Portishead. Группа не выступала с 2015 года, сообщает Рitchfork.

Мы очень рады возможности поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии, — заявили участники Portishead.

Известно, что 1200 билетов на благотворительный концерт разыграют, а каждый участник лотереи получит доступ к прямой трансляции.

Реклама
Фронтмен Massive Attack создал афишу для благотворительного концерта в помощь украинцам / Фото: universe.com

Кроме Portishead, на шестичасовом концерте сыграют IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs и Wilderman.

По ссылке можно получить доступ к трансляции шоу через донат.

Реклама

Вчера легендарная британская группа Pink Floyd выпустила песню "Hey Hey Rise Up", записанную с Андреем Хлывнюком. Средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять