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Галина Безрук уличила мужа в изменах и рассказал о домашнем насилии: Больно до исступления

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 19:16
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Галина откровенно рассказала о проблемах в семье и призналась, что недавно ее муж пристрастился к алкоголю. А позже Безрук узнала, что он ей изменял
Галина Безрук рассказала об изменах мужа и его алкоголизме
Галина Безрук рассказала об изменах мужа и его алкоголизме / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Актриса Галина Безрук и ее супруг Артем Алексеев поженились в 2016 году. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Василису. Пара публиковала счастливые фото в соцсетях, никогда не давая поводов для слухов о разладе в семье. Похожая история недавно произошла и с блогером Сашей Пустовит.

Мне очень больно! Уже несколько месяцев мне больно до исступления. Но, я стойко держала удар и как могла сохраняла жалкие остатки того что осталось от моей семьи, – начала Галина.

Недавно с дочкой Галины и Артема произошел несчастный случай. Девочку срочно прооперировали и сейчас с ней все хорошо. Но, по словам Галину, после происшествия с ребенком у ее супруга начались проблемы. Алексеев, как говорит Безрук, находится в состоянии "острого психоза и постоянного алкогольного опьянения".

Он во всем винил меня и забирал у меня ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности бегая по шестиполосной проезжей части… Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь а его отправила на лечение в психиатрическую клинику, – заявила Галина.

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Галина Безрук и Артем Алексеев с дочкой Василисой
Галина Безрук и Артем Алексеев с дочкой Василисой / Фото: instagram.com/galina_bezruk

По словам Галины, не смотря на госпитализацию, супруг продолжил пить и отказался принимать препараты, которые ему прописали в клинике. Он стал агрессивным и начал угрожать актрисе, а также обещал забрать дочь.

Все закончилось ссорой, во время которой Артем ударил Галину ногой в живот. После этого она с дочкой сбежала из дома. Он также угрожал собственной матери и сжег все документы дочки.

Вечером, когда я заручившись поддержкой его близкого друга, пришла домой забрать необходимое… Мы нашли его на полу в бессознательном состоянии…Сейчас он под контролем врачей, и мне хочется верить, что они ему помогут, – пишет Безрук.

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Галина Безрук и Артем Алексеев
Галина Безрук и Артем Алексеев / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Но на этом ужасы не закончились. В мобильном телефоне Артема Галина обнаружила переписку, по которой поняла, что в течение нескольких лет супруг ей изменял.

Я узнала, что мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации, и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности, – заявила Галина.

Скриншот: Instagram

С кем Артем Алексеев изменял Галине Безрук?

В соцсетях и популярных Telegram-каналах появились сообщения о том, что девушкой, с которой Артем якобы изменил Галине, скорее всего является актриса Агата Муцениеце.

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Когда-то Агата и Артем встречались. В прошлом году Муцениеце развелась со своим мужем, актером Павлом Прилучным. Эта история вызвала большой резонанс в СМИ, о чем и пишет Галина.

Тогда Агата заявила, что Павел крутил романы на стороне, в то время как она якобы никогда не изменяла своему супругу.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный / Фото: instagram.com/agataagata

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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