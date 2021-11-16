Галкин позировал полуголым перед Пугачевой: "Мне казалось, это круто" (фото)

Максим Галкин, который попал в черный список Минкульта, показал забавное фото, сделанное Аллой Пугачевой в саду возле их замка. Снимок порадовал немало поклонников, некоторые даже отметили замечательную форму юмориста.
Артист был в образе бога любви. Он обмотался полотенцем и надел мягкие домашние тапочки. В руках у него был амурский лук.
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Купидон в тапочках. 2011 год. Фотохудожник – Алла Пугачева, – подписал кадр Галкин в Instagram.
Также муж Аллы Борисовны украсил фото забавными хештегами: #мнеказалосьэтокруто и #изнеопубликованного.
Поклонников звездной пары эта фотография явно тронула. Они отметили, что Галкин выглядит милым:
- Летнее, позитивное фото! Максим, какой же вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!
- Это гениально, как и все, что делает Алла.
- Вы и в сейчас в отличной купидонистой форме, Максим.
- А крылья где? Улетели?
- Сейчас полотенце развяжется.
- Какой ангелочек)
Кстати, недавно автор хита Пугачевой и Галкина "Будь или не будь" призналась, как завязался роман между парой. По словам Любаши, все началось с записи той же песни.
Напомним, что звезды познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда артистка еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Вскоре эта пара развелась и Примадонна начала встречаться с младшим на 27 лет юмористом.
Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать в 2013 году.
Также у Пугачевой есть старшая дочь – 50-летняя певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Аллы Борисовны, литовский артист циркового жанра Николас Эдмундас Орбакас.
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