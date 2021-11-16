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Галкин позировал полуголым перед Пугачевой: "Мне казалось, это круто" (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 19:15
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Все любят просматривать архивные фотографии и показывать их друзьям. Вот и шоумен решил похвастаться кадром, который когда-то сделала супруга
Алла Пугачева сфотографировала Максима Галкина, когда тот изображал Купидона.
Алла Пугачева сфотографировала Максима Галкина, когда тот изображал Купидона. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, который попал в черный список Минкульта, показал забавное фото, сделанное Аллой Пугачевой в саду возле их замка. Снимок порадовал немало поклонников, некоторые даже отметили замечательную форму юмориста.

Артист был в образе бога любви. Он обмотался полотенцем и надел мягкие домашние тапочки. В руках у него был амурский лук.

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Максим Галкин решил рассмешить Сеть забавным снимком.
Максим Галкин решил рассмешить Сеть забавным снимком. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Купидон в тапочках. 2011 год. Фотохудожник – Алла Пугачева, – подписал кадр Галкин в Instagram.

Также муж Аллы Борисовны украсил фото забавными хештегами: #мнеказалосьэтокруто и #изнеопубликованного.

Поклонников звездной пары эта фотография явно тронула. Они отметили, что Галкин выглядит милым:

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  • Летнее, позитивное фото! Максим, какой же вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!
  • Это гениально, как и все, что делает Алла.
  • Вы и в сейчас в отличной купидонистой форме, Максим.
  • А крылья где? Улетели?
  • Сейчас полотенце развяжется.
  • Какой ангелочек)
Фото: скриншот instagram/ maxgalkinru

Кстати, недавно автор хита Пугачевой и Галкина "Будь или не будь" призналась, как завязался роман между парой. По словам Любаши, все началось с записи той же песни.

Напомним, что звезды познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда артистка еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Вскоре эта пара развелась и Примадонна начала встречаться с младшим на 27 лет юмористом.

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать в 2013 году.

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Также у Пугачевой есть старшая дочь – 50-летняя певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Аллы Борисовны, литовский артист циркового жанра Николас Эдмундас Орбакас.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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