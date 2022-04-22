Максим Галкин поможет украинским беженцам

Максим Галкин опубликовал новое видео из Израиля

Максим Галкин часть денег с продажи концертов в Израиле перечислит украинским беженцам / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пока в Израиле отменяют концерты Григория Лепса из-за поддержки путинского режима, то на предстоящие выступления Галкина продаются хорошо. Хоть росСМИ и писали обратное, но и здесь они соврали. Максим Галкин у себя в Instagram объявил о дополнительных концертах в Израиле.

Более того, часть заработанных денег он перечислит в помощь украинским беженцам

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Ми живем в непростое время. Являемся очевидцами величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Миллионов украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле перечислить в помощь беженцам

Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

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Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми переехали в Израиль.