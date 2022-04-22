Галкин подтвердил, что теперь не может выступать в России: Началось запугивание

Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине

Максим Галкин впервые прокомментировал слухи, что его запретили в России / Фото: Скриншот из YouTube

В последнее время слухов о карьере Максима Галкина в России было много. Сейчас юморист находится в Израиле и планирует выступления там. Часть заработанных денег он пообещал перечислить в помощь украинским беженцам.

Галкина в России уже назвали предателем, а россияне возмущены последним публикациями мужа Аллы Пугачевой. Юморист решил нарушить молчание и впервые в Instagram прокомментировал все слухи.

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Максим Галкин рассказал, что когда 24 февраля опубликовал пост в поддержку Украины, он находился в России и снимался в программе, которую уже много лет вел на "Первом канале". Но спустя два дня после публикации с Галкиным стали все разрывать рекламные контракты и отменять концерты.

Местные власти, ФСБ , стали запрещать мой концерты. Делали это негласно, не давая официальных бумаг, началось запугивание местных организаторов. Из-за этого у меня переносятся или отменяются выступления. Я пытался что-то с этим сделать. Я потерял концертные деньги. Концертов нет, рекламных съемок нет. Я не выступаю в России не потому что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенные, – сказал Максим Галкин.

Артист отметил, он уехал в Израиль, потому что давно собирался отдохнуть, а заодно и запланировал тур, ведь здесь не смогут отменить его выступления.

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Галкин попросил не называть его предателем, ведь он не против выступать перед российским зрителем.

Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте "власть" и "родину". Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена

Ранее в России стали отменять концерты "Машины времени". Андрей Макаревич отреагировал.