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Галкин показал, как россияне критикуют его из-за поддержки Украины (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 22:05
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Максим Галкин один из первых российских знаменитостей, кто прокомментировал войну в Украине
Максим Галкин показал, как его россияне критикуют из-за поддержки Украины
Максим Галкин показал, как его россияне критикуют из-за поддержки Украины / Фото: скриншот

Максим Галкин в первый день нападения России рассказал, что постоянно на связи с украинским родственниками и друзьями. Юморист выступил против войны в Украине. Больше Галкин никаких заявлений не делал, но этого было достаточно, чтобы россияне, которые верят российским новостям, раскритиковали его.

Максим Галкин опубликовал видео, на котором некоторые зрители в Архангельске, где должно было состояться выступление мужа Аллы Пугачевой, хотят сдать билеты на концерт и требуют вернуть деньги. Россиянам не понравилась позиция Максима Галкина.

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У нас в стране такое происходит. Человек, который против России по большому счету идет. Не смешно совершенно

Он признанный артисты РФ и так высказываться против Российской Федерации. Ставать на сторону Украины! Был бы он заслуженным Украины – другой вопрос. А так нет. В тяжелое время, когда наши ребят отстаивают наши интересы и границы прикрывают – не до смеха вообще

В Сети негативно отзывается о наших войсках и вообще я не понимаю его политики. Он человек русский. Он должен отстаивать наши интересы. Он говорит сложные слова в поддержку кого? Нацизм? Бандеровщины, которая пришла на Донбасс?

Напомним, из российских знаменитостей украинцев в такое непростое время поддерживают Андрей Макаревич,Лия Ахеджакова,Андрей Панин.

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Элина Пелешенко
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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