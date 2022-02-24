Галкин, Шепелев, Крапивина о вторжении России в Украину: Мы обязаны остановить этот кошмар

Ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Российские звезды начали реагировать на обстрелы украинских городов Россией.
Максим Галкин в Instagram сказал, что сейчас на связи с близкими и друзьями из Украины.
Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!
Бывший муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев извинился перед украинцами, но добавил, что такое простить невозможно.
Далее по теме
Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове.
Нателла Крапивина рассказала, что сейчас вся ее семья в Киеве.
Каждую секунду на связи с родными. сердце обливается кровью. Мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно.
Как же так..
Мы не должны воевать друг с другом!
Мы обязаны остановить этот кошмар!
Ранее Ксения Собчак прокомментировала действия Владимира Путина.
Напомним, в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.