Галкин умилил Сеть совместным фото детей Пугачевой и дочери Орбакайте: Сразу три солнышка

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, сейчас гостит у своей бабушки – Аллы Пугачевой. Максим Галкин уже показывал, как дети Аллы Пугачевой, Гарри и Лиза, и внучка певицы веселятся. Теперь же юморист поделился в Instagram совместным фото детей, которые собрались на день рождения общего друга.
Для праздника Клава и Лиза выбрали джинсовые костюмы и легкие шляпки. А сын Аллы Пугачевой отдал предпочтение такой же рубашке, как у папы.
Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения! – подписал снимок Максим Галкин.
В комментариях поклонники засыпали звездных наследников комплиментами.
- "Дети прекрасные! Лиза невероятно красивая"
- "Сразу три солнышка"
- "Очень красивые дети! Пусть будут самыми счастливыми"
- "Клава на Кристинку похожа, Лиза на Аллу. Суперские"
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.
Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова хочет стать певицей. Сейчас звездная наследница занимается вокалом с преподавателем. Как поет внучка Аллы Пугачевой – смотрите в нашей материале.
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