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Галкин впервые ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины: Имею право на свое мнение

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 16:55
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Максим Галкин стал отвечать на комментарии под новой публикацией
Максим Галкин прокомментировал свою позицию
Максим Галкин прокомментировал свою позицию / Фото: Скриншот из YouTube/Юзефович

Максим Галкин не боится говорить, что в Украине война. Юморист один из первых прокомментировал вторжение России. Его концерты уже стали отменять в России. По слухам, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули страну вместе с детьми. Артисты пока никаких комментариев не дают.

Но сегодня юморист опубликовал песню "Одуванчик" в исполнении Аллы Пугачевой.

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С Прощеным Воскресеньем! – подписал Галкин.

В комментариях под постом украинцы благодарили Максима Галкина за поддержку, а россияне критиковали его. Некоторым подписчикам артист решил ответить.

Одна из подписчиц написала, что государство кормило Галкина, а он так оплатил.

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Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится

Скриншот: Instagram

Некоторые поставили в пример путинистку Анну Нетребко, которую отстранили от постановок за границей. А Галкина назвали пылью

Я не знаю, как эти вопросы для себя решают Гиргеев и Нетребко, это их дело. Может, я и "пыль", но я не хочу, чтобы гибли люди

Скриншот

Кто-то просто разочарован и считает, что в России карьера Галкина закончилась.

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Не худший конец для карьеры

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Ранее, RU.TV прекратил сотрудничество с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Настей Каменских, Валерием Меладзе, Светланой Лободой из-за поддержки Украины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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