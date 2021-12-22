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Галкин вспомнил, как Пугачева поскандалила с Моисеевым из-за мускулистого танцора

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 15:10
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Максим Галкин рассказал давнюю забавную историю, которая произошла с его женой и Борисом Моисеевым на праздничном шоу
Галкин рассказал, как Моисеев разозлил Пугачеву на "Рождественских встречах".
Галкин рассказал, как Моисеев разозлил Пугачеву на "Рождественских встречах". / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/bmoiseevpro

Максим Галкин, который недавно похвастался игрушкой сына стоимостью почти 13 тысяч гривен, рассказал об смешном случае, произошедшем на концерном шоу "Рождественские встречи" с Аллой Пугачевой, которые записывали около 10 лет назад в Украине. Тогда произошел курьез с Борисом Моисеевым, едва не поссорившимся с Примадонной.

Так, Алла Борисовна попросила исполнить артиста какую-нибудь серьезную и трогательную песню, а не что-то из его привычного репертуара с нотками эпатажности. Вероятно, Моисеев согласился и исполнил вполне прилично номер. Но, во время выступления артиста, неожиданно по канату спустился с потолка мускулистый танцор и начал красиво играть фигурой перед публикой. Сам Моисеев объяснил, что это был "ангел".

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Алла Пугачева и Борис Моисеев.
Алла Пугачева и Борис Моисеев. / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Конечно же, Пугачеву такое выступление не устроило. Она считала такой номер неуместным в рамках праздника, посвященного Рождеству.

Так, как вспомнил Галкин, Примадонна отправила танцора к Светлане Лободе, с которой он довольно органично выглядел в номере. Однако во время выступления певицы канат упал с потолка, а танцор так и не спустился на сцену.

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Сказать, что Алла была лютой – ничего не сказать. Это было воспринято как саботаж. Что гимнаст специально не спустился к Светлане Лободе, – объяснил Галкин на YouTube-шоу "Я себя знаю!".

Фото: скриншот YouTube

Шоумен отметил, что после такого инцидента Алла Борисовна несколько рассердилась на Бориса Моисеева и даже накричала.

Я слышу, что Алла идет из-за кулис, как буря надвигается и кричит: "Где он? Я тебе сейчас устрою!". Боря испугался, натянул на себя какую-то шапку, спрятался за каких-то артистов, – рассказал Галкин.

После того случая Моисеев сказал Галкину, что он никогда не стал бы подводить Пугачеву специально и уже вскоре помирился с ней. Однако он почему-то обвинил "во всех грехах" именно юмориста и Кристину Орбакайте.

Да, я не такой, как все! Но это из-за вас я такой! – процитировал Галкин Моисеева.

Что такое "Рождественские встречи"

Это ежегодная сборная концертная телепрограмма, которая проводилась с 1988 по 2012 год Аллой Пугачевой. Снимали шоу в декабре, а транслировалось по телевидению перед Рождеством – 6 или 7 января.

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Ранее мы показывали архивное фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите фото 20-летней давности здесь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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