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Галкин высмеял Долину из-за использования фильтров (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
17 сентября, 15:34
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Новое фото Максим Галкина раскритиковали в Сети из-за использования фильтров, но юморист не растерялся
Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа
Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин активный пользователь Instagram. Он часто публикует фото и видео с детьми и супругой. На этот раз юморист запостил в Instagram селфи, на котором выглядит значительно помолодевшим. Естественно, внимательные подписчики на это обратили внимание.

Максим Галкин
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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В комментариях некоторые отметили, что они стареют, а Максим Галкин и Алла Пугачева только молодеют.

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Некоторые в комментариях стали писать, что слишком много фильтров на фото, но юморист не стал игнорировать эти сообщения. Он вспомнил, как Лариса Долина отвечает на обвинения в использовании фотошопа.

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Напомним, российскую певицу регулярно обвиняют в использовании фотошопа, но Лариса Долина уверяет, что никогда не обрабатывает снимки. Главным секретом своих фото она называет умение правильно выставлять свет.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа, смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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