Галкин высмеял Долину из-за использования фильтров (фото)

Максим Галкин активный пользователь Instagram. Он часто публикует фото и видео с детьми и супругой. На этот раз юморист запостил в Instagram селфи, на котором выглядит значительно помолодевшим. Естественно, внимательные подписчики на это обратили внимание.
В комментариях некоторые отметили, что они стареют, а Максим Галкин и Алла Пугачева только молодеют.
Некоторые в комментариях стали писать, что слишком много фильтров на фото, но юморист не стал игнорировать эти сообщения. Он вспомнил, как Лариса Долина отвечает на обвинения в использовании фотошопа.
Напомним, российскую певицу регулярно обвиняют в использовании фотошопа, но Лариса Долина уверяет, что никогда не обрабатывает снимки. Главным секретом своих фото она называет умение правильно выставлять свет.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа, смотрите в сюжете:
Другие новости о звездах:
- Кто из звезд попался на неудачном фотошопе из-за друзей – смотрите в нашем материале.
- Оля Полякова сразила шикарными ногами, но фанаты заподозрили фотошоп