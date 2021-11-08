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Галкина высмеяли за "женскую" рекламу в Instagram – артист предлагает купить крем для лица

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 ноября, 14:17
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Долгое время поклонники российского шоумена Максима Галкина хвалили его за очень оригинальный подход к рекламированию продуктов в его Instagram-профиле. Но в этот раз что-то пошло не так
Максим Галкин прорекламировал крем - фанаты высмеяли его за это
Максим Галкин прорекламировал крем - фанаты высмеяли его за это / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин поэтому и не стесняется показывать лицо без фильтров и ретуши, потому как следит за своей внешностью. Из-за постоянного нанесения профессионального грима кожа лица сильно страдает, а график съемок и гастролей тоже влияет на внешний вид.

Оказалось, что артист старается следовать советам косметологов – он использует различные средства для ухода за кожей, включая крем.

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Максим Галкин прорекламировал крем для лица и вызвал неоднозначную реакцию
Максим Галкин прорекламировал крем для лица и вызвал неоднозначную реакцию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однако некоторые подписчики Галкина решили, что подобные процедуры – прерогатива женщин, а не мужчин, и посмеялись над шоуменом:

  • "Максим, ну что за женская реклама?"
  • "Максим, никогда бы не подумала, что вы пользуетесь кремом для лица!"
  • "Мужчин, если он, конечно, мужчина, не может наносить крем для лица. Это женское занятие!"
  • "Ха-ха-ха, кремом мажется".
Скриншот: Instagram

Другие подписчики наоборот поддержали Максима, ответив, что это абсолютно нормально для мужчин – следить за собой.

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  • "Максим, вы молодец, что не забываете следить за своим внешним видом, потому что многие мужчины этим пренебрегают и считают, что это только женская участь".
  • "Когда мужчины ухаживают за собой – это огонь".
  • "Вы большой молодец, Максим".
Скриншот: Instagram

Галкин, как всегда, не стал вступать в дискуссию со своими подписчиками и никак не прокомментировал насмешки некоторых комментаторов.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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