Галкина высмеяли за "женскую" рекламу в Instagram – артист предлагает купить крем для лица

Долгое время поклонники российского шоумена Максима Галкина хвалили его за очень оригинальный подход к рекламированию продуктов в его Instagram-профиле. Но в этот раз что-то пошло не так

Максим Галкин прорекламировал крем - фанаты высмеяли его за это / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин поэтому и не стесняется показывать лицо без фильтров и ретуши, потому как следит за своей внешностью. Из-за постоянного нанесения профессионального грима кожа лица сильно страдает, а график съемок и гастролей тоже влияет на внешний вид.

Оказалось, что артист старается следовать советам косметологов – он использует различные средства для ухода за кожей, включая крем.

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Максим Галкин прорекламировал крем для лица и вызвал неоднозначную реакцию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однако некоторые подписчики Галкина решили, что подобные процедуры – прерогатива женщин, а не мужчин, и посмеялись над шоуменом:

"Максим, ну что за женская реклама?"

"Максим, никогда бы не подумала, что вы пользуетесь кремом для лица!"

"Мужчин, если он, конечно, мужчина, не может наносить крем для лица. Это женское занятие!"

"Ха-ха-ха, кремом мажется".

Скриншот: Instagram

Другие подписчики наоборот поддержали Максима, ответив, что это абсолютно нормально для мужчин – следить за собой.

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"Максим, вы молодец, что не забываете следить за своим внешним видом, потому что многие мужчины этим пренебрегают и считают, что это только женская участь".

"Когда мужчины ухаживают за собой – это огонь".

"Вы большой молодец, Максим".

Скриншот: Instagram

Галкин, как всегда, не стал вступать в дискуссию со своими подписчиками и никак не прокомментировал насмешки некоторых комментаторов.

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