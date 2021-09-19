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Гарик Харламов перестал скрывать свою новую девушку. Она очень похожа на Асмус (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 10:02
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После развода с актрисой Кристиной Асмус Харламов еще не появлялся на публике с другой избранницей. Ею оказалась 28-летняя Катерина Ковальчук
Гарик Харламов вывел в свет свою новую девушку - Катерину Ковальчук
Гарик Харламов вывел в свет свою новую девушку - Катерину Ковальчук / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Гарик Харламов презентовал в Москве свой ресторан. На вечеринку в честь открытия заведения актер пришел со своей новой возлюбленной – 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук.

Напомним, что после развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов еще не появлялся на публике с другой женщиной. Артист скрывал свои отношения. Ему даже приписывали роман с артисткой Яной Кошкиной, но сплетни Харламов не комментировал.

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Катерина Ковальчук и Гарик Харламов / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина Ковальчук молодая российская актриса, которая снялась в сериалах "Крепостная", "Гусар" и "Беспринципные".

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Что известно о разводе Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись почти год назад. Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца.

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В Сети ходили разные слухи о причинах развода пары, Харламов же заявил, что ссоры между ним и Асмус не было, просто все шло к разводу и они с Кристиной оказались разными людьми, которых связывал только ребенок.

У "эксов" есть маленькая дочь, которую зовут Настя.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с их дочкой Настей
Гарик Харламов и Кристина Асмус с их дочкой Настей / Фото: instagram.com/asmuskristina, https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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