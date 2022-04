Гарри Стайлз, Matoma, Arcade Fire: кто поддержал Украину на Coachella-2022?

Слова в поддержку Украины продолжают звучать из разных стран во время концертов и фестивалей. Так, украинский народ во время своих выступлений уже поддержали Стинг и Джон Бон Джови.

Не забыли о украинцах и на музыкальном фестивале Coachella-2022, который ежегодно проходит в Калифорнии. В этом году среди хэдлайнеров мероприятия оказались Билли Айлиш, Гарри Стайлз, The Weeknd и другие популярные артисты.

Некоторые из музыкантов выразили поддержку Украине во время своих выступлений.

Британский музыкант и ранее уже высказывался по поводу войны Украине и осуждал российскую агрессию. Во время выступления певца сцена загорелась цветами украинского флага. Таким образом Стайлз хотел в очередной раз напомнить присутствующим, что сегодня народ Украины страдает от военного вторжения РФ.

Канадская рок-группа также поддержала украинцев. Музыканты Arcade Fire исполнили свой хит The Suburbs, который посвятили нашему народу.

Canadian rock band Arcade Fire, who recently raised $100k for Ukraine, had a suprise apperance at Coachella festival.



During the set, Acrade Fire performed a song called "The Suburbs" and dedicaded it to the people of Ukraine.#StandUpForUkrainepic.twitter.com/KIVT5jniuh