Гарри Стайлз оказался недалеко от эпицентра стрельбы в Копенгагене. Реакция певца

Гарри Стайлз в последнее время много путешествует со своими концертами. Во время своего выступления в США британский исполнитель поддержал Украину, подняв над головой сине-желтый флаг.

А вот концерт Стайлза в Копенгагене пришлось отменить из-за трагических событий в городе. Недалеко от места, где должно было пройти шоу артиста случилась стрельба в торговом центре.

Как сообщила полиция Копенгагена, 22-летний датчанин открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли три человека, еще несколько людей получили ранение. Стрелка сразу же задержали.

В своем Twitter-аккаунте Гарри Стайлз выразил соболезнования семьям погибших и извинился за отмену шоу.

Im heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



Im devastated for the victims, their families, and everyone hurting.



Im sorry we couldnt be together. Please look after each other. H