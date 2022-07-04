Гарри Стайлз оказался недалеко от эпицентра стрельбы в Копенгагене. Реакция певца

В столице Дании у британского певца был запланирован концерт. Как в итоге сложился день для звезды и его поклонников – "Сегодня" расскажет

Гарри Стайлз отменил концерт в Копенгагене из-за стрельбы / Фото: Getty Images, Page Six

Гарри Стайлз в последнее время много путешествует со своими концертами. Во время своего выступления в США британский исполнитель поддержал Украину, подняв над головой сине-желтый флаг.

А вот концерт Стайлза в Копенгагене пришлось отменить из-за трагических событий в городе. Недалеко от места, где должно было пройти шоу артиста случилась стрельба в торговом центре.

Реклама

Как сообщила полиция Копенгагена, 22-летний датчанин открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли три человека, еще несколько людей получили ранение. Стрелка сразу же задержали.

В своем Twitter-аккаунте Гарри Стайлз выразил соболезнования семьям погибших и извинился за отмену шоу.

Я убит горем вместе с жителями Копенгагена. Я обожаю этот город. Люди здесь такие добрые и полные любви. Я соболезную жертвам, их семьям и всем, кто пострадал. Мне жаль, что мы не смогли быть вместе. Пожалуйста, берегите друг друга, – написал исполнитель.

Im heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



Im devastated for the victims, their families, and everyone hurting.



Im sorry we couldnt be together. Please look after each other. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022

Реклама

Также у Гарри запланирован ряд выступлений по Европе. В рамках тура в июле певец планирует провести 14 выступлений, в том числе и в Кракове.

Гарри Стайлз продолжит тур по Европе

Ранее украинские знаменитости отреагировали на рашистский обстрел торгового центра в Кременчуге.