Гарри Стайлз в обнимку с флагом Украины спел на концерте в США (видео)

Знаменитый британский певец порадовал своих украинских поклонников, поддержав Украину во время выступления

Гарри Стайлз выступил на сцене UBS Arena с украинским флагом

Концерт Гарри Стайлза прошел в UBS Arena, которая находится в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. Фанаты артиста, которые находились в зале, принесли с собой флаг Украины. По всей видимости, они стояли совсем рядом со сценой, ведь им удалось передать флаг Стайлзу.

Музыкант взял сине-желтый символ Украины и повесил себе на плечо. Вместе с ним артист ходил по сцене во время исполнения своего хита Sign Of The Times.

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Кстати, ранее Украину поддержал актер из "Игры в кальмара" – мегапопулярного сериала Netflix.

Позже фанаты опубликовали снимки, на которых Гарри также запечатлен с флагом ЛГБТК+ – радужным полотном, который является символом сообщества.

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Скриншот: Instagram

Гарри Стайлз – известній британский певец, автор песен и актер. Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу The X Factor. После того как парень не достиг успеха в отборе вокального конкурса, он вместе с четырьмя другими участниками шоу основал бой-бэнд One Direction, впоследствии ставший одним из самых успешных и продаваемых бой-бэндов за все время.

Ранее мы писали, что Ричард Гир продал свой коллекционный кабриолет за $31 000 ради Украины.