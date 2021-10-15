"Где ты? Мы волнуемся": менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

Прошлым вечером в сторис в Instagram-профиле Саши Спилберг появилось следующее сообщение:
Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct.
Далее опубликован скриншот диалога с Сашей, где можно увидеть, что она последний раз была в Сети 11 октября. На сообщения Спилберг не отвечает и не читает их.
Тем временем ее парень – Парул Гуджрал – ничего о пропаже Саши Спилберг в соцсети не пишет. К слову, пара вместе уже более года, Парул занимается криптовалютой.
Кто такая Саша Спилберг
23-летняя Александра Балковская является одной из первых видеоблогеров России. Снимать видео для YouTube Саша начала в 14 лет и очень быстро набрала свою аудиторию.
Саша Спилберг также занимается карьерой певицы, она записала сольный альбом и несколько синглов. Еще девушка снялась в четырех фильмах, в том числе в провальной картине Максима Свешникова "Взломать блогеров", где также появились ИванГай и Марьяна Ро.