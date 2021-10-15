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"Где ты? Мы волнуемся": менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
15 октября, 14:34
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Видеоблогерша, певица и актриса Саша Спилберг не выходит на связь уже три дня. Ее близкие бьют тревогу и просят тех, кто что-то знает о местонахождении Саши, сообщить информацию менеджменту
Куда исчезла Саша Спилберг
Куда исчезла Саша Спилберг / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Прошлым вечером в сторис в Instagram-профиле Саши Спилберг появилось следующее сообщение:

Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct.

Далее опубликован скриншот диалога с Сашей, где можно увидеть, что она последний раз была в Сети 11 октября. На сообщения Спилберг не отвечает и не читает их.

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Менеджер Саши Спилберг заявила о пропаже блогерши / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Тем временем ее парень – Парул Гуджрал – ничего о пропаже Саши Спилберг в соцсети не пишет. К слову, пара вместе уже более года, Парул занимается криптовалютой.

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Кто такая Саша Спилберг

23-летняя Александра Балковская является одной из первых видеоблогеров России. Снимать видео для YouTube Саша начала в 14 лет и очень быстро набрала свою аудиторию.

Саша Спилберг также занимается карьерой певицы, она записала сольный альбом и несколько синглов. Еще девушка снялась в четырех фильмах, в том числе в провальной картине Максима Свешникова "Взломать блогеров", где также появились ИванГай и Марьяна Ро.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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