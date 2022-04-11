Где живут Галкин и Пугачева в Израиле: в Сети показали фото особняка пары

О новом месте жительства Максима Галкина и Аллы Пугачевой стало известно в начале марта

В Сети показали фото Галкина и Пугачевой в Израиле / Фото: Telegram

Раньше Максим Галкин с удовольствием показывал видео с детьми и Аллой Пугачевой из замка в Грязи, но после переезда в Израиль звездная пара не спешит делится новыми кадрами, да и о новом месте жительства особо не рассказывает.

По слухам, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой. Telegram-канал Светские хроники показал кадры предполагаемого особняка пары.

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Скриншот: Instagram

По информации росСМИ, пара живет в доме площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море. Он построен из натурального камня и отделан мрамором и гранитом. Там есть огромный холл, несколько спален, есть бассейн и кинотеатр.

Напомним, Максим Галкин один из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

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