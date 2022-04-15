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Герцоги Сассекские прилетели на "Игры непобежденных" в Нидерланды: фото яркого выхода пары

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 23:13
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В Сети обсуждают появление Меган Маркл и принца Гарри на публике. Эти крутые фото знаменитой пары надо увидеть всех их поклонникам!
Знаменитая пара прилетела в Нидерланды
Знаменитая пара прилетела в Нидерланды / Фото: Getty Images

Буквально сегодня в Сети обсуждали тот факт, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом, и вот теперь появились первые фото их первого после длительной паузы появления на публике. В последний раз они были с рабочим визитом в Нью-Йорк в сентябре 2021 года.

Напомним, герцоги Сассекские прилетели в Нидерланды на "Игры непобежденных". Их королевский тур продлится с 16 по 22 апреля. Им, кстати, монархи страны отказали в официальном приеме, но Меган и Гарри точно найдут, чем заняться в Нидерландах.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Фанаты явно соскучились, ведь в Сети активно обсуждают стильный образ герцогини. Для первого выхода Меган Маркл выбрала белоснежный костюм Valentino необычного кроя в оверсайз-стиле.

Появления пары долго ждали поклонники
Появления пары долго ждали поклонники / Фото: Getty Images

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Интересно, что Меган выбрала те же белые туфли Aquazurra, в которых была на своей свадьбе.

В Сети отмечают стильный образ Меган Маркл
В Сети отмечают стильный образ Меган Маркл / Фото: Getty Images

Как обычно, не обошлось без украшений. Меган надела часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. А также слейвы.

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Герцогиня делает ставку на украшения
Герцогиня делает ставку на украшения / Фото: Getty Images

Следите за обновлениями – мы будем делиться новостями о следующих выходах знаменитой пары.

Пара в эти дни будет у всех на виду
Пара в эти дни будет у всех на виду / Фото: Getty Images

Также сейчас обсуждает обращение Пьера Ришара к Путину.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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