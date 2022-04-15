Герцоги Сассекские прилетели на "Игры непобежденных" в Нидерланды: фото яркого выхода пары

В Сети обсуждают появление Меган Маркл и принца Гарри на публике. Эти крутые фото знаменитой пары надо увидеть всех их поклонникам!

Знаменитая пара прилетела в Нидерланды / Фото: Getty Images

Буквально сегодня в Сети обсуждали тот факт, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом, и вот теперь появились первые фото их первого после длительной паузы появления на публике. В последний раз они были с рабочим визитом в Нью-Йорк в сентябре 2021 года.

Напомним, герцоги Сассекские прилетели в Нидерланды на "Игры непобежденных". Их королевский тур продлится с 16 по 22 апреля. Им, кстати, монархи страны отказали в официальном приеме, но Меган и Гарри точно найдут, чем заняться в Нидерландах.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Фанаты явно соскучились, ведь в Сети активно обсуждают стильный образ герцогини. Для первого выхода Меган Маркл выбрала белоснежный костюм Valentino необычного кроя в оверсайз-стиле.

Появления пары долго ждали поклонники / Фото: Getty Images

Реклама

Интересно, что Меган выбрала те же белые туфли Aquazurra, в которых была на своей свадьбе.

В Сети отмечают стильный образ Меган Маркл / Фото: Getty Images

Как обычно, не обошлось без украшений. Меган надела часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. А также слейвы.

Реклама

Герцогиня делает ставку на украшения / Фото: Getty Images

Следите за обновлениями – мы будем делиться новостями о следующих выходах знаменитой пары.

Пара в эти дни будет у всех на виду / Фото: Getty Images

Также сейчас обсуждает обращение Пьера Ришара к Путину.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.