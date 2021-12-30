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Главного менеджера Ким Кардашьян нашли мертвой в багажнике машины

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 11:24
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Коммерческого менеджера знаменитостей Анджелу "Энджи" Кукавски, среди клиентов которой были такие звезды, как семейство Кардашьян и Ники Минаж, жестоко убили
Менеджера Ким Кардашьян жестоко убили
Менеджера Ким Кардашьян жестоко убили / Фото: Cesc Maymo/Getty Images, instagram.com/stasoscorner/

23 декабря полиция обнаружила 55-летнюю Анджелу Кукавски мертвой в ее машине в Сими-Вэлли, на следующий день после того, как она была объявлена ​​пропавшей без вести.

Ее парня Джейсона Баркера арестовали вчера и обвинили в убийстве и пытках, сообщили власти и государственные источники изданию The Sun. По словам шерифа, Кукавски скончалась от резких и тупых ранений в голову и шею, а также от удушения.

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В уголовном иске от прокуратуры округа Лос-Анджелес утверждается, что Баркер также пытал ее ножом перед смертью.

На момент смерти Анжеле было 55 лет
На момент смерти Анжеле было 55 лет / Фото: instagram.com/stasoscorner/

Детективы полагают, что Баркер убил Кукавски в их доме в районе Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе, посадил ее в машину, отвез в Сими-Вэлли, припарковал и оставил тело женщины внутри.

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Подозреваемый сейчас находится в тюрьме. Неизвестно, нанял ли он адвоката.

Анжела работала в компании Boulevard Management и за время своей карьеры обслуживала нескольких высокопоставленных клиентов, в том числе Ники Минаж, Ким Кардашьян и рэпера Оффсета.

Мы опечалены и убиты горем из-за потери нашей коллеги. Энджи была добрым, замечательным человеком, и все, кто ее знал, будут очень скучать по ней, – сказал представителя фирмы, в которой она работала.

Ким Кардашьян смерть своего менеджера пока что никак не прокомментировала.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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