Главные мифы о Томе Крузе, Голливуде и черном пиаре: известный актер раскрыл секреты фабрики грез

Деньги, скандалы и легкая слава. Вокруг актерской карьеры в Голливуде ходит немало слухов, но большинство из них, как оказалось, не имеют ничего общего с реальностью

Илья Волох уверен, что на площадке должны были провести инструктаж по оружию

Узнать закулисье большого кино удалось благодаря голливудскому актеру украинского происхождения Илье Волоху, который также выдвинул еще одну версию гибели Галины Хатчинс.

Сейчас Илья Волох снимается в украинском проекте "Психи на свободе" от кинокомпании Smart movie, поэтому с легкостью может сравнить украинский и голливудский кинопроцесс.

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В Голливуде можно проснуться знаменитым

Образ американской мечты и мгновенного успеха плотно засел в подсознании многих начинающих актеров. Но, как рассказывает Илья Волох, в реальном Голливуде такого не бывает.

Истории о том, как актера встретили на улице – это такая себе сказка о Золушке. Знаете, как говорится, "overnight success" (мгновенный успех. – Ред.) занимает минимум 10 лет! – говорит Илья Волох.

Отсюда появляется вопрос: как же тогда пробиться на большие экраны? В первую очередь актер советует найти хорошего агента и регулярно ходить на пробы. Даже если получить роль все же удалось, расслабляться нельзя – свой талант нужно доказывать всегда.

Голливуд – современная фабрика грез / Фото: Wikipedia

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Звездам все прощают

Но не талантом единым. Илья Волох рассказывает, что Голливуд – это в первую очередь бизнес, в котором задействовано большое количество людей и есть свой особый процесс, нарушить который никому не позволяют.

Нередко мы слышим о том, что звездам мировой величины прощаются скандалы на съемочной площадке, опоздания и появление на павильоне в нетрезвом виде, но и это далеко не так.

В Голливуде время – деньги, поэтому такие выходки не проходят, – рассказывает Волох. – Я знаю много примеров, когда люди угробили карьеру из-за вредных привычек. Никто не будет терпеть выбрыков, потому что замешаны большие деньги. Незаменимых в Голливуде нет – это точно!

Актер заверил, что даже большие звезды кино не могут позволить себе нарушать план работы и срывать съемки, ведь на кону может стоять их дальнейшая карьера.

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А как же громкие заголовки прессы и заявления коллег? Здесь тоже все оказалось просто. Дело в пиар-кампаниях, к которым прибегают агенты знаменитостей для продвижениях их новых проектов и фильмов.

Есть люди, которые остаются профессионалами, но у которых есть проблемы – алкоголь или наркотики. Их пиар это сдерживает и ты никогда не услышишь об этом, а есть, те кто раздувает тему, – поделился актер.

Самым запоминающимся случаем для Ильи Волоха остается инцидент с актером Хью Грантом. Летом 1995 года почти в центре Лос-Анджелеса британского джентельмена и примерного семьянина застали в компании дамы легкого поведения Дивайны Браун. Тогда об этом говорили все, а имя Гранта звучало буквально из каждого утюга.

Это получилось интересно, прямо за две недели до выхода его фильма! Это был скандал, но тогда фильм заработал большие деньги, а Грант – написал книгу, – рассказывает Волох.

Кстати, личная жизнь той самой барышни Дивайны Браун, с которой застали актера, после случившегося тоже пошла в гору. За интервью о близости с Хью Грантом девушка получила приличный гонорар от ряда изданий и даже стала гостьей нескольких телешоу. В одном из своих комментариев Браун поблагодарила Гранта за возможность стать известной на весь мир.

Фото из полицейского участка после задержания Хью Гранта с Дивайн Браун / Фото: Getty Images

Том Круз – скандалист и тиран?

Скандалы на съемочных площадках тоже любимая тема многих читателей. А одним из самых эпатажных актеров Голливуде на сегодняшний день считают Тома Круза. Имя актера часто украшает заголовки скандальной хроники.

Том Круз / Фото: Getty Images

Илье Волоху удалось поработать с Крузом во время съемок фильма "Миссия невыполнима" и он уверенно заявляет, что в реальной жизни тот совсем не такой, как о нем пишут таблоиды.

Как известно, во многих своих фильмах Том Круз выступает не только как актер, но и как продюсер. Именно поэтому, считает Илья Волох, никакой речи о сорванных съемках быть не может.

Это нужно быть сумасшедшим! Это и его проект, его часть денег и он на этом зарабатывает! – говорит актер.

Скандалов и разногласий во время съемок фильма "Миссия невыполнима" тоже не было, даже наоборот – работа получалась слаженной.

Он хотел помочь и был всегда на площадке. Даже когда камера была на мне, он оставался рядом и пытался что-то подсказать и помочь, – рассказывает Волох.

В Голливуде все богаты

Ну и наконец самый распространенный миф о жизни в столице киноиндустрии. Согласитесь, Голливуд всегда ассоциируется с роскошью, дорогими домами, знаменитостями и блеском софитов. И хотя в этом районе Лос-Анджелеса крутятся большие деньги, похвастаться большим состоянием может не каждый его житель.

В Голливуде людей, которые могут зарабатывать себе на жизнь, где-то 3%. Туда же входят и звезды. Да, там потенциал больше, но туда приезжают со всего мира, поэтому огромная конкуренция. Многие разочаровываются и остаются ни с чем, – рассказал в интервью Илья Волох.

Об этом и других секретах голливудской киноиндустрии совсем скоро – в эксклюзивном интервью с Ильей Волохом на сайте "Сегодня".

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