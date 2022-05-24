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Глаз не оторвать! Наоми Кэмпбелл подловили с маленькой дочерью на прогулке (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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24 мая, 12:01
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Почти год супермодель скрывала от публики свою дочь. Икона 90-х не называет имя девочки и не говорит, кто ее отец. При этом она утверждает, что это ее родной ребенок
Папарацци поймали Наоми Кэмпбелл с дочерью в компании незнакомца
Папарацци поймали Наоми Кэмпбелл с дочерью в компании незнакомца

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл шокировала всех новостью о том, что она стала матерью. В феврале звезда подиума впервые показала миру свое сокровище, появившись с дочерью на обложке британского Vogue. Впрочем, лицо девочки модель не стала показывать.

Но назойливым фотожурналистам удалось снять на фото лицо наследницы Кэмпбелл. Папарацци поймали 52-летнюю Наоми с 10-месячной дочерью возле пятизвездочной гостиницы Eden Rock, расположенной на Лазурном Берегу Франции, сообщает Daily Mail.

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Папарацци впервые сняли лицо дочери Наоми
Папарацци впервые сняли лицо дочери Наоми / Фото: instagram.com/naomicampbellonline

Модель пыталась прикрыть лицо малышки платочком, но папарацци нашли момент, чтобы сфотографировать лицо девочки.

Модель с дочерью
Модель с дочерью / Фото: instagram.com/naomicampbellonline

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В Сети уже обратили внимание на то, что оттенок кожи наследницы звезды достаточно светлый. Очевидно, девочка пошла в светлокожего папу, которого модель не афиширует.

Впрочем, поговаривают, что ребенка Наоми выносила суррогатая мать или звезда удочерила девочку. Также ходят слухи, что был анонимный донор спермы.

Сама модель утверждает, что девочка – ее биологическая дочь, при этом она так и не говорит, кто стал отцом девочки. Как сообщают инсайдеры, у Кэмпбелл есть бойфренд, которого она тщательно скрывает. Кстати, на кадрах также появился красавец-незнакомец. Возможно, это тот самый избранник Кэмпбелл?

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К слову, 22 мая супермодель отметила свое 52-летие в Каннах, где сейчас проходит кинофестиваль. Как сообщают инсайдеры, день рождения знаменитость отпраздновала в кругу гостей фестиваля и коллег. Среди них были Сара Сампайо и Рики Мартин.

Напомним, еще в марте Наоми Кэмпбелл показала своим фанатам нежные кадры с дочерью и матерью.

Также раньше фотожурналисты поймали звезду "Один дома" Маколея Калкина на прогулке со своим маленьким сыном.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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