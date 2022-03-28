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Глупость или деменция? Лев Лещенко не понимает, почему к российским артистам применяют санкции

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 18:32
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Да, наверное, очень сложно понять, почему весь мир осуждает российское вторжение в Украину
Лев Лещенко оказался в центре внимания из-за своей позиции
Лев Лещенко оказался в центре внимания из-за своей позиции / Фото: открытые источники

Российское вторжение в Украину стало лакмусовой бумагой, которая сняла с людей маски и показала, кто друг, а кто – враг. Многие артисты из РФ доказали, что они – рашисты, ведь поддерживают военное безумие Путина в Украине, одобряя кровавый режим. И сейчас у всех на устах новости от Льва Лещенко.

Недавно 80-летний артист в комментарии пропагандистском изданию "КП.ру" говорил, что не понимает, за что на российских звезд с пропутинской позицией многие страны наложили санкции. По мнению поклонника Путина – в 2014-м году он поддержал аннексию Крыма, а в 2018-м году был доверенным лицом Путина на президентских выборах – это неправильно. Не должны устанавливаться запреты в искусстве и спорте.

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Лев Лещенко

Также он считает, что не стоит вводить ответные санкции, люди должны сами решать, ходить им на тот или иной концерт или нет.

Искусство и спорт вне политики были, поэтому я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов – это негуманно.

И тут возникает единственный логический вопрос: а гуманно бомбить роддома, детские садики, мирные города, прикрываясь пропагандистскими лозунгами?

Напомним, Минкульт готовит санкции 47 звездам, поддерживающим войну Путина в Украине.

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Но то ли еще будет! Каждый, кто поддерживает войну против Украины или одобряет ее своим молчанием, ответит за все и ощутит на себе все последствия войны – справедливость восторжествует!

Также отметим, что самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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